سامانه بارشی از امشب وارد ایلام می شود

سیروس نادری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی امروز ۱۳ فروردین روز طبیعت گفت :بر اساس بررسی نقشه ها و الگوهای هواشناسی ،جو استان طی امروز پایدار است. درطول روز گاهی وزش باد پیش بینی می شود و از اواخر روز بتدریج افزایش ابر مورد انتظار است.

وی در ادامه گفت: از اواخر امروز یک سامانه ناپایدار وارد استان می شود. این سامانه از نظر بارشی نسبتا ضعیف است و تا روز شنبه در برخی نقاط (غالبا نیمه شمالی استان) بصورت متناوب و منقطع رگبار و رعد و برق را به همراه دارد.

نادری اضافه کرد: با توجه به امکان تقویت نقطه ای بارش ها توصیه می شود بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۳ در زمان فعالیت سامانه توجه لازم بعمل آید.

مدیرکل هواشناسی استان ایلام بیان کرد: دمای هوای نیز امروز و فردا افزایش می یابد (۲ الی ۳ درجه نسبت به روز گذشته) ولی طی اوایل هفته ی آینده کاهشی پیش بینی می شود.