۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای کاشت درخت در پاسخ به پیام رهبری

دانشگاه تهران در پاسخ به پیام ۱۲ فروردین رهبری معظّم انقلاب اسلامی، طی نامه‌ای، برای برنامه‌ریزی کاشت درختان «مثمر» در عرصه ملّی اعلام آمادگی کرد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن نامه دانشگاه تهران به این شرح است:
بسمه تعالی

محضر مبارک رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (ادام الله عزّه الشریف)

با سلام و عرض ارادت
احتراماً" ضمن تجدید عهد با آرمان‌های امام شهید در مقابله تمام عیار با دشمنان صهیونی تا محو نظام صهیونیستی و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های دانشگاه تهران برای تحقق و استقرار تمدن نوین اسلامی، در لبیک به پیام ۱۲ فروردین خلف صالح آن پدر دلسوز امت، به استحضار می‌رساند، دانشگاه تهران در مسیر ترسیم شده حضرتعالی یعنی «گسترش آبادانی و ساخت آینده درخشان ایران» و «کاشت درختان مثمر» به یاد شهدای عزیز؛ سیدالشهدای انقلاب و خانواده گرانقدر، کودکان مظلوم و عزیز دبستان شجره طیبه، دانشجویان، استادان، نیروهای مسلح و همه شهدای گرانقدر جنگ سوم بر علیه ملت شریف ایران، آمادگی دارد برنامه و اقدامات نظام‌مند و مبتنی بر آخرین یافته‌های علمی را سامان دهد.

همانطور که مستحضرید آغاز دانشگاه تهران با مدرسه زراعت بوده که قدمت آن به سال ۱۲۷۹ هجری شمسی باز می‌گردد و توسعه آن نیز منتهی به شکل‌گیری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با تمام زمینه‌ها، شاخه‌ها و رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی مقاطع شده است. لذا نظر به ابعاد بین رشته‌ای توسعه فضای سبز، خصوصاً فضای سبز مثمر، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری سایر دانشکدگان‌ها و دانشکده‌های دانشگاه تهران و با همکاری سایر ظرفیت‌های ملی دانشگاه‌های کشور، اعلام آمادگی می‌کند تا طراحی ملی و اقدامات مهم را در این زمینه تا مرحله تحقق امر مدیریت نماید.

تلاش ما ادای دینی است به شهدای انقلاب که جان و مال ما فدای آنها باد و انشاالله شاهد فراگیری جهانی عزّت و عظمت جمهوری اسلامی ایران باشیم.

از خدای سبحان صحت و تندرستی آن رهبر فرهیخته و عظمت و شکوه جهانی جمهوری اسلامی ایران را مسالت می‌نمائیم و اطمینان داریم به زودی شاهد پیروزی بزرگ جبهه حق بر باطل خواهیم بود.

