اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای کاشت درخت در پاسخ به پیام رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن نامه دانشگاه تهران به این شرح است:
بسمه تعالی
محضر مبارک رهبر معظّم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (ادام الله عزّه الشریف)
با سلام و عرض ارادت
احتراماً" ضمن تجدید عهد با آرمانهای امام شهید در مقابله تمام عیار با دشمنان صهیونی تا محو نظام صهیونیستی و بهرهگیری از همه ظرفیتهای دانشگاه تهران برای تحقق و استقرار تمدن نوین اسلامی، در لبیک به پیام ۱۲ فروردین خلف صالح آن پدر دلسوز امت، به استحضار میرساند، دانشگاه تهران در مسیر ترسیم شده حضرتعالی یعنی «گسترش آبادانی و ساخت آینده درخشان ایران» و «کاشت درختان مثمر» به یاد شهدای عزیز؛ سیدالشهدای انقلاب و خانواده گرانقدر، کودکان مظلوم و عزیز دبستان شجره طیبه، دانشجویان، استادان، نیروهای مسلح و همه شهدای گرانقدر جنگ سوم بر علیه ملت شریف ایران، آمادگی دارد برنامه و اقدامات نظاممند و مبتنی بر آخرین یافتههای علمی را سامان دهد.
همانطور که مستحضرید آغاز دانشگاه تهران با مدرسه زراعت بوده که قدمت آن به سال ۱۲۷۹ هجری شمسی باز میگردد و توسعه آن نیز منتهی به شکلگیری دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با تمام زمینهها، شاخهها و رشتههای کشاورزی و منابع طبیعی در تمامی مقاطع شده است. لذا نظر به ابعاد بین رشتهای توسعه فضای سبز، خصوصاً فضای سبز مثمر، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی با همکاری سایر دانشکدگانها و دانشکدههای دانشگاه تهران و با همکاری سایر ظرفیتهای ملی دانشگاههای کشور، اعلام آمادگی میکند تا طراحی ملی و اقدامات مهم را در این زمینه تا مرحله تحقق امر مدیریت نماید.
تلاش ما ادای دینی است به شهدای انقلاب که جان و مال ما فدای آنها باد و انشاالله شاهد فراگیری جهانی عزّت و عظمت جمهوری اسلامی ایران باشیم.
از خدای سبحان صحت و تندرستی آن رهبر فرهیخته و عظمت و شکوه جهانی جمهوری اسلامی ایران را مسالت مینمائیم و اطمینان داریم به زودی شاهد پیروزی بزرگ جبهه حق بر باطل خواهیم بود.
