به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تله سور، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در اظهاراتی افزایش تنش میان آمریکا و ایران را یک درگیری «گمراه‌کننده» و «غیرضروری» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای جدی اقتصادی آن در سطح جهانی هشدار داده است.

وی همچنین ادعای مطرح‌شده درباره تلاش ایران برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای را زیر سوال برد.

رئیس‌جمهور برزیل در ادامه، با انتقاد از مداخلات نظامی مبتنی بر بهانه‌های مختلف، خواستار حل‌وفصل اختلافات سیاسی از مسیرهای دیپلماتیک شد و تأکید کرد که توسل به جنگ، به‌ویژه در قبال کشوری با پیشینه تاریخی و جمعیتی همچون ایران، غیرقابل‌پذیرش است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.