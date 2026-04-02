جزئیات تجاوز دشمن آمریکایی‌ ـ صهیونی به انستیتو پاستور

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو پاستور ایران موسسه علمی و تحقیقاتی کنترل بیماری‌های عفونی، چند روز پیش مورد هدف حمله هوایی قرار گرفت.

تصاویر منتشر شده از آسیب جدی به ساختمان‌های این مرکز علمی معتبر جهانی حکایت کرد.

در همین رابطه حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع وزارت بهداشت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تجاوز به انستیتو پاستور ایران - یکی از ارکان صد ساله سلامت جهانی و عضو شبکه بین‌المللی پاستور - تجاوز مستقیم به امنیت سلامت بین‌المللی است. این امر نقض کنوانسیون‌های ژنو و اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

ما از سازمان بهداشت جهانی، صلیب سرخ جهانی و نهادهای بهداشت جهانی می‌خواهیم که این حمله را محکوم کنند، خسارات را ارزیابی کرده و از بازسازی حمایت کنند.

احسان مصطفوی رئیس انستیتو پاستور ایران در خصوص میزان آسیب‌های وارد شده به زیرساخت‌ها و بخش‌های این مرکز بهداشتی تحقیقاتی کشور در اثر حملات هوایی و موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: در اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز اطراف انستیتو پاستور ایران، سه بار انستیتو متاثر از این حملات آسیب بسیار جدی دیده است.

وی در ادامه بیان کرد: ساختمان‌های مختلفی از انستیتو پاستور ایران مانند بخش‌های مالاریا، بانک سلولی، تحقیقات بالینی، بیوتکنولوژی و یک سری از بخش‌های پشتیبان مانند دفتر فناوری‌های اطلاعاتی و دفتر فنی مهندسی تخریب شده است.

مصطفوی تاکید کرد: موج این حملات در حدی بوده که سایر ساختمان‌ها و تجهیزات انستیتو پاستور ایران نیز آسیب بسیار جدی دیده است و عملاً شرایط کار و فعالیت را در ساختمان مرکزی غیرممکن کرده است.

رئیس انستیتو پاستور ایران گفت: مجموعه آسیب دیده در ۲۳ هزار مترمربع شامل ۱۳ آزمایشگاه مرجع کشوری، ۳ آزمایشگاه‌ همکار مرجع، ۸ آزمایشگاه بهداشتی، 23 بخش تحقیقاتی، ۲ مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت، ۳ بانک زیستی، ۳ دبیرخانه شبکه های تحقیقاتی، ۳ مرکز تحقیقاتی، ۱ واحد واکسیناسیون و ۱ آزمایشگاه مورد تایید سازمان غذا و دارو است.

وی تاکید کرد: انستیتو پاستور ایران به عنوان یک مرکز استراتژیک به خصوص در حوزه های تشخیصی و تولیدی برای کشور بسیار مهم می باشد. آسیب‌هایی که به مراکز درمانی و بهداشتی وارد می‌شود نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی است.