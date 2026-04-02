بازگشت آرامش به شبکه برق البرز پس از رفع سریع اختلال

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز اختلال و نوسان در بخشی از شبکه برق استان البرز که بهدنبال آسیبدیدگی پل بییک رخ داده بود، تیمهای واکنش سریع شرکت توزیع نیروی برق با حضور میدانی و اجرای عملیات مانوری توانستند مشکل را در کوتاهترین زمان ممکن رفع کنند.
براساس آخرین اطلاعیه منتشرشده از سوی شرکت توزیع برق استان، گروههای راهبری دیسپاچینگ و نیروهای فنی با انجام پایشهای دقیق و اقدامات اصلاحی، تمامی خاموشیهای ناشی از این اختلال را رفع کرده و پایداری کامل به شبکه بازگشته است.
در بخش پایانی اطلاعیه نیز از مردم درخواست شده است خونسردی خود را حفظ کرده و برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، الگوی مصرف برق را مدیریت و صرفهجویی را در اولویت قرار دهند.
