وداع با شهید امیرسپهبد سید عبدالرحیم موسوی در امامزاده موسی مبرقع قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهید امیر سپهبد عبدالرحیم موسوی رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح کشور شامگاه پنجشنبه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در امامزاده موسی مبرقع علیه السلام محله چهل اختران قم برگزار شد.



در این مراسم شماری از مسئولان کشوری و لشکری حضور یافتند و نسبت به مقام شامخ این فرمانده دلاور ادای احترام کردند.

پیکر این فرمانده مجاهد، با همراهی خادمان گرد مضجع شریف امامزاده واجب العظیم موسی مبرقع طواف داده شد.



پیکر مطهر شهید سپهبدامیرموسوی در ادامه به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها منتقل خواهد شد و مراسم وداع با این فرمانده شجاع و فرزند قم با حضور زائران و مجاوران کریمه اهل بیت علیهم‌السلام برگزار می شود.



پیکر مطهر شهید موسوی فردا جمعه پس از اقامه نماز مغرب و عشا از مصلای قدس این شهر به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها تشییع خواهد شد و در صحن امام هادی حرم مطهر و در جوار سعید حاج رمضان خاکسپاری خواهد شد.



امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی حملات جنگ اخیر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به کشور، به درجه رفیع شهادت رسید.



وی در ماه‌های اخیر، در جایگاه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عالی‌ترین سطح هماهنگی و راهبری میان نیروهای مسلح را بر عهده داشت، مسئولیتی که پس از شهادت سردار سرلشکر محمد باقری در خرداد ۱۴۰۴ و با حکم مقام معظم رهبری به او سپرده شد.