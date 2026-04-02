حضور پرشور مردم در روز طبیعت؛ نمادی از ایستادگی در شرایط جنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز پنجشنبه در حاشیه دیدار و گفتگوی مردمی روز طبیعت در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این روز نشاندهنده پشتوانه فرهنگی، تمدنی و تاریخی ملت ایران است؛ ملتی که در طول تاریخ همواره با صلابت و ایستادگی از آزمونهای بزرگ عبور کرده است.
وی افزود: روز طبیعت امسال در واقع یک مانور مردمی بود و نشانهای از استقامت و اطمینان خاطر مردم ایران در برابر تهدیدات دشمنان به شمار میرود. مردم ایران در دفاع از مام میهن، آرمانهای انقلاب و در بیعت با رهبری، محکم و استوار ایستادهاند.
استاندار خوزستان با اشاره به هوشمندی ملت ایران گفت: هوشمندی مردم ایران در سطحی فراتر از تحلیل بسیاری از تحلیلگران قرار دارد و در مدت اخیر نیز مردم ایران رفتار و عملکردی قابل توجه از خود نشان دادهاند.
موالیزاده ادامه داد: حضور پرشور مردم در شرایطی که کشور با تهدیدات دشمنان روبهرو است، بیانگر عمق باور و اراده ملی است و مردم خوزستان بار دیگر نشان دادند با وجود سختیها، پایبندی خود را به ارزشها و آرمانها حفظ کردهاند.
وی بیان کرد: استقبال مردم از مناسبتهای ملی و دینی حتی در شرایط دشوار، نشاندهنده بلوغ فکری و فرهنگی جامعه است و چنین رویدادهایی تنها جشنهای ساده نیستند، بلکه نمایشی از قدرت فرهنگی و اقتدار نرم یک ملت محسوب میشوند.
استاندار خوزستان تأکید کرد: حضور مردم در تفرجگاهها در روز طبیعت فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و یادآوری ارزشهای مشترک ملی است و این انسجام و اتحاد مردمی، قویترین سپر در برابر هرگونه تهدید و تجاوز خارجی به شمار میرود.
