استاندار خوزستان: اتحاد اقوام ایرانی ضامن شکست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده شامگاه دوشنبه در مراسم بیعت مردم ایذه با رهبر انقلاب اسلامی گفت: مردم ایذه و بختیاریها همواره در مسیر حق ایستاده و با باطل مبارزه کردهاند. امروز این مردم انقلابی با رهبرمان، آیتالله سید مجتبی خامنهای بیعت میکنند و در مقابل دشمنان میایستند.
وی افزود: دشمنان یک جبهه نظامی گشودهاند اما ملت ما، خوزستان و ایذه، دو جبهه گشودهاند؛ جبهه نظامی و جبهه مردمی. حضور پرشور مردم ایذه در این مراسم، شعارها، حماسه و گرمای حضورشان، نشاندهنده ایستادگی این مردم است. تا زمانی که فرزندان ما در جبهه نظامی میرزمند و تا زمانی که این جبهه مردمی برپاست، دشمن روی پیروزی را نخواهد دید و بلکه دچار شکستی سنگین خواهد شد.
استاندار خوزستان ضمن عرض تسلیت مجدد به مناسبت شهادت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظله العالی) از نمایندگان مجلس خبرگان به دلیل انتخاب شایسته آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای به عنوان رهبر جدید تشکر و قدردانی کرد.
وی بیان کرد: ملت ما بخش اول کار یعنی انتخاب رهبری شایسته را به انجام رسانده است. جمهوریت و اسلامیت، مقبولیت و مشروعیت، دو پایه استوار نظام جمهوری اسلامی هستند. بخش اول کار به بهترین شکل انجام شد و اکنون بخش دوم، یعنی بیعت شرعی از سوی شما مردم در حال انجام است. همین اجتماعات باشکوه شما به معنای بیعت شرعی با رهبر جدید است.
موالیزاده با اشاره به اینکه دشمن یک جبهه نظامی دارد اما ما دو جبهه نظامی و مردمی داریم، گفت: فرزندان ما در نیروهای مسلح با رشادت هرچه تمامتر مواضع دشمن صهیونیستی و آمریکای جنایتکار را در هم میکوبند و پشتوانه این جبهه نظامی، همین جبهه مردمی است. اهمیت این جبهه مردمی اگر بیشتر از جبهه نظامی نباشد، کمتر از آن نیست.
وی با ستودن قوم بختیاری که همواره در مبارزه با باطل و دفاع از حق ایستادهاند و یادآوری مقاومت آنان در جریان انقلاب مشروطه و دوران ستم شاهی، بر اتحاد و انسجام همه اقوام خوزستان از جمله بختیاریها، عربها، ترکهای قشقایی، شوشتریها، دزفولیها، بهبهانیها و … تأکید کرد.
وی گفت: خوزستان پایتخت مقاومت است و دشمن بداند که میدان را ترک نخواهیم کرد.
استاندار خوزستان در ادامه به توسعه اتحادیهها و بلوکهای قدرت در جهان اشاره کرد و گفت: امروز اتحادیه اروپا، کشورهای خود را در قالب یک اتحادیه واحد درآورده است اما چرا آنها تجویز میکنند که ایران ما دچار تجزیه شود؟ آنها نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با خود ایران مخالفند و میخواهند کشور ما را تجزیه کنند. این خواب را به گور خواهند برد.
وی بیان کرد: رهبر جدید، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، با هوشمندی خود، راه را برای شکست دشمن هموار خواهد کرد.
موالیزاده در پایان، ضمن تشکر از حضور مردم ایذه، مسئولان، روحانیت، اصناف، فرهنگیان، دانشگاهیان، کشاورزان، کارگران، کارمندان، سپاه، بسیج، ارتش و سربازان که برای امنیت کشور تلاش میکنند، اظهار کرد: با این تاریخ درخشان، با این مردان و شیرزنان، دشمن را مایوس و شکستخورده خواهیم کرد. حضور حماسی شما دشمن را مایوس میکند و ما مطمئنیم که با تاریخ درخشان و مردان و زنان خود، دشمن را به یاس و شکست خواهیم کشاند.
