انستیتو پاستور ایران موضوع مستند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، عبدالستار کاکایی کارگردان مستند، از ساخت فیلمی درباره انستیتو پاستور ایران خبر داد و گفت: انستیتو پاستور از شاخصترین نمایندگیهای شبکه جهانی پاستور است و علاوه بر خدمات درمانی، در حوزه تولید واکسن نقشآفرینی میکند. این مستند در مرحله فیلمبرداری قرار دارد.
کارگردان «چمدان آبی» ادامه داد: انستیتو پاستور یکی از مراکز علمی، پژوهشی و تولید واکسنهای ضد ویروس در منطقه غرب آسیا است و جزو پنج مرکز برتر شبکه جهانی انستیتو پاستور به شمار میآید. در جهان حدود ۳۵ شعبه از انستیتو پاستور وجود دارد که زیر نظر پاستور فرانسه شکل گرفتهاند؛ لویی پاستور، بنیانگذار این مجموعه محسوب میشود.
وی تصریح کرد: در ایران، نمایندگی فعلی این موسسه با ویژگیهای برجستهای فعالیت میکند و از شاخصترین نمایندگیهای پاستور به شمار میآید، دیگر شعب بیشتر کارهای خدماتی انجام میدهند، اما ایران به دلیل شرایط تحریمی، علاوه بر خدمات درمانی، در زمینه تولید واکسن نیز فعال است.
کارگردان «موسیو آرسن» ادامه داد: این مستند درباره انستیتو پاستور و تاریخچه آن است؛ محلی که ابتدا بخشی از زمینهای وقفی یکی از شخصیتهای دوره قاجار بوده و امسال در جنگ رمضان، در جریان بمباران آسیب دید.
کاکایی درباره محل فیلمبرداری این مستند بیان کرد: لوکیشن انستیتو پاستور ایران در ۲ شعبه واقع در تهران قرار دارد که فیلمبرداری آنها در همین نقاط انجام شده است.
این مستندساز با اشاره به آنکه این اثر در مرحله فیلمبرداری قرار دارد، گفت: فیلمبرداری مستند ادامه دارد و تدوین آن بهصورت همزمان آغاز شده، گرچه هنوز مرحله تدوین جدی شروع نشده است و تمرکز اصلی بر فیلمبرداری است. ابتدا ایدههایی درباره شخصیتهای علمی فعال در این حوزه داشتم تا اینکه این اتفاق افتاد و به ذهنم رسید که انستیتو پاستور میتواند موضوع مهمی برای روایت باشد.
وی اضافه کرد: اغلب مردم فقط نام این مؤسسه را شنیدهاند، اما از فعالیتها و جایگاه واقعی آن در منطقه بیخبرند؛ موسسهای که هم در گذشته و هم امروز نقش برجستهای در حوزه علمی و بهداشتی داشته است. این مرکز در غرب آسیا از مهمترین و برجستهترین نهادهای علمی محسوب میشود.
کاکایی درباره هدف خود از ساخت این مستند، توضیح داد: هدف این مستند آن است که مردم بدانند در ایران مرکزی علمی با چنین اهمیت و برجستگی وجود دارد؛ مرکزی که خودش تولیدکننده است، خودش مصرفکننده است و وابستگی به واردات ندارد. بسیاری از واکسنها همینجا تولید میشوند.
فیلم تازه عبدالستار کاکایی در مجموعه مستندهای جنگ رمضان مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی قرار میگیرد. انستیتو پاستور ایران، موسسهای تحقیقاتی، تولیدی، خدماتی، علمی و آموزشی است که ۱۰۲ سال پیش بنیانگذاری شد، فروردین امسال و در جنگ رمضان، این موسسه مورد حمله اسرائیل و آمریکا به ایران و زیرساختها قرار گرفت و آسیب دید.
