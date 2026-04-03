مقاومت ملی «آریوبرزن»چگونه محاسبه نظامی اسکندر مقدونی را به چالش کشید؟

به گزارش خبرنگار مهر، مفهوم «وطن» در اندیشه ایرانی، فراتر از یک مرز جغرافیایی ساده، با هویتی تاریخی و معنوی گره خورده است که در طول هزارهها، بقای خود را وامدار پدیدهای به نام «مقاومت ملی» میداند. ایران به دلیل موقعیت راهبردی در قلب فلات ایران و به عنوان پل ارتباطی میان شرق و غرب، همواره در معرض تلاطمهای سیاسی و تهاجمات نظامی بوده است.
این سرزمین که بارها شاهد یورشهایی از سوی مقدونیان، رومیان، مغولان و قدرتهای استعماری معاصر بوده، هیچگاه در برابر اراده مهاجم سر فرود نیاورده و همواره از دل خاکستر شکستهای موقت، شعله استقلالطلبی را برافروخته است.
مقاومت ملی در تاریخ ایران، نه یک واکنش تصادفی، بلکه برآمده از یک ساختار فکری است که «دفاع از کیان» را وظیفهای مقدس قلمداد میکند. این نوع مقاومت، ریشه در انگیزههای عمیقی دارد که میان دفاع از سرزمین، آیین و شرافت انسانی پیوند برقرار میکند. برای درک بهتر این ایستادگی، باید به عمق تاریخ سفر کرد؛ جایی که در میانه فروپاشی یک امپراتوری، نامی همچون «آریوبرزن» به عنوان مظهر پایداری بر تارک تاریخ میدرخشد.
در تحلیل ریشههای جنگ و مقاومت، همواره باید میان جنگهای توسعهطلبانه و جنگهای دفاعی یا تحمیلی تمایز قائل شد. جنگ تحمیلی، وضعیتی است که در آن یک ملت، بدون آنکه قصدی برای تجاوز داشته باشد، با هجمه همهجانبه دشمنی مواجه میشود که هدفش نابودی تمامیت ارضی، غارت منابع یا از بین بردن هویت فرهنگی آن ملت است.
در چنین شرایطی، انگیزه دفاعی به موتور محرک جامعه تبدیل میشود. برخلاف جنگهای انگیزشیافته از طمع که با نخستین شکستها رو به زوال میروند، مقاومت در جنگهای تحمیلی به دلیل پیوند با غریزه بقا و ایمان قلبی، حالتی فرسایشی برای دشمن و حماسی برای مدافع پیدا میکند.
تاریخ ایران مملو از چنین تقابلهایی است؛ جایی که متجاوز با تکیه بر ابزار نظامی برتر وارد میشود، اما در نهایت با دیوار مستحکم اراده مردمی برخورد میکند که مرگ با عزت را بر زندگی در زیر یوغ بیگانه ترجیح میدهند.
در دوران باستان، یکی از نمادینترین تبلورهای این اراده، در نبرد «دربند پارس» رقم خورد. اسکندر مقدونی که پس از پیروزی در نبرد خویش، رویای تسخیر کامل امپراتوری هخامنشی و دستاندازی به ثروتهای تختجمشید را در سر میپروراند، با مقاومتی روبرو شد که محاسبات نظامی او را به چالش کشید. آریوبرزن، سردار شجاع ایرانی، در این برهه حساس نه تنها به عنوان یک فرمانده نظامی، بلکه به عنوان آخرین سد دفاعی از قلب تپنده ایران قد علم کرد. او که میدانست ارتش کلاسیک با چالشهای جدی روبروست، با بهرهگیری از جغرافیای سختگذر منطقه، استراتژی جنگ نامتقارن را برگزید. آریوبرزن با تعداد اندکی از سربازان وفادار خود، در تنگهای که راه ورود به پارس بود، سنگر گرفت تا ثابت کند که حفاظت از تمامیت ارضی، بیش از آنکه به تعداد سپاهیان وابسته باشد، به عمق ایمان و شجاعت مدافعان بستگی دارد.
حماسه دربند پارس؛ آخرین دژ مادی و معنوی ایران
در سال ۳۳۰ پیش از میلاد، هنگامی که شیرازه امپراتوری هخامنشی در پی شکستهای پیاپی سست شده بود، آریوبرزن با درک هوشمندانه از جغرافیا، تنگهای استراتژیک در کوهستانهای کهگیلویه (دربند پارس) را برای یک ایستادگی نهایی برگزید. اسکندر مقدونی که با لژیونهای شکستناپذیر خود و سرمست از فتوحات قبلی به سمت تختجمشید در حرکت بود، تصور نمیکرد در این گلوگاه کوهستانی با سدی مواجه شود که پیشروی او را متوقف کند. آریوبرزن با سپاهی که تعدادشان در برابر ارتش عظیم مقدونی بسیار اندک بود، از شیبهای تند و صخرههای مرتفع به عنوان یک ابزار دفاعی متحرک استفاده کرد. او با چیدمان دقیق نیروها در ارتفاعات، نه تنها راه عبور را مسدود کرد، بلکه با غافلگیری نیروهای پیشرو اسکندر، تلفات سنگینی به فاتحان مقدونی وارد آورد؛ به طوری که اسکندر برای نخستین بار در کارزارهای آسیایی خود، فرمان عقبنشینی صادر کرد تا راهی برای دور زدن این بنبست بیابد.
نکته برجسته در فرماندهی آریوبرزن، تلفیق «عشق به میهن» با «مهارت نظامی نامتقارن» بود. او میدانست که در دشت باز، توان مقابله با فالانژهای مقدونی را ندارد، لذا جنگ را به بنبستی کشاند که در آن برتری عددی دشمن به نقطه ضعفشان تبدیل شد. پایداری او چنان سخت بود که طبق تواریخ، اسکندر تنها با خیانت یک اسیر توانست راهی فرعی برای دور زدن تنگه پیدا کند. حتی پس از آنکه آریوبرزن از محاصره خود و یارانش آگاه شد، راه تسلیم یا فرار را برنگزید. او در یک عملیات انتحاری و حماسی، به قلب سپاه دشمن زد تا شاید بتواند خود را به تختجمشید برساند و پیش از رسیدن اشغالگران، پایتخت را برای دفاع آماده کند.
شجاعت آریوبرزن در لحظات پایانی نبرد، زمانی که او و یارانش در محاصره کامل بودند اما همچنان دست از شمشیر نمیکشیدند، حتی تحسین مورخان یونانی و رومی را برانگیخت. او در راه حفاظت از تمامیت ارضی ایران، جان خود را فدا کرد تا ثابت کند که سرزمین ایران، حتی در ضعیفترین دوران سیاسیاش، فرزندانی دارد که تن به یوغ بیگانه نمیدهند. این مقاومت، اگرچه مانع از سقوط تختجمشید نشد، اما به نمادی بدل گشت که در طول تاریخ، هرگاه تمامیت ارضی و دریایی ایران مورد تهدید قرار گرفت، روح حماسی آن در رگهای مدافعان وطن جاری شد. آریوبرزن نه فقط از یک معبر کوهستانی، بلکه از شرافت تاریخی ملتی دفاع کرد که هویتش با ایستادگی گره خورده است.
نبرد آریوبرزن فراتر از یک درگیری مرزی بود؛ این دفاع، تلاشی برای محافظت از نمادهای تمدنی ایران بود. هنگامی که سپاه اسکندر به تنگه رسید، با بارانی از سنگ و تیر مواجه شد که توسط نیروهای آریوبرزن از بلندیها هدایت میشد. این مقاومت چنان سرسختانه بود که فاتح مقدونی را مجبور به عقبنشینی موقت کرد. اهمیت تاریخی آریوبرزن در این است که او حتی زمانی که متوجه شد از طریق خیانت یک چوپان، راه پشتسر نیروهایش لو رفته و در محاصره قرار گرفته است، تسلیم نشد. او و یارانش تا آخرین قطره خون جنگیدند تا زمان بیشتری برای پایتخت بخرند. این ایستادگی، پیامی روشن به آیندگان بود: حتی در تاریکترین لحظات که سایه شکست بر کشور سنگینی میکند، وظیفه دفاع از میهن ساقط نمیشود. آریوبرزن با خون خود، مرزهای معنوی ایران را ترسیم کرد که بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی بود.
دریا همواره سنگر دوم دفاعی ایران بوده است
مقاومت ملی ایرانیان تنها محدود به نبردهای زمینی نبوده است. حفاظت از تمامیت دریایی، به ویژه در پهنه نیلگون خلیج فارس، بخش جداییناپذیر از تاریخ پایداری این مرز و بوم است. از دوران باستان که ایرانیان سیادت دریایی خود را در دریای مکران و خلیج فارس تثبیت کردند، تا قرون معاصر که در برابر استعمار پرتغال، انگلیس و هلند ایستادند، دریا همواره سنگر دوم دفاعی ایران بوده است. انگیزههای صیانت از مرزهای آبی، ریشه در درک اهمیت تجارت و امنیت ملی دارد. در هر دورهای که دولت مرکزی مقتدر یا اراده مردمی منسجم وجود داشت، متجاوزان دریایی با شکستهای سنگین مواجه شدند. اخراج پرتغالیها از هرمز یا پایداری در برابر ناوگانهای مدرن در سدههای اخیر، نشاندهنده استمرار همان روحیه آریوبرزنگونه در پهنه آبهاست.
تحلیل جنگهای تحمیلی در طول تاریخ ایران نشان میدهد که همواره یک الگوی ثابت وجود دارد: «وحدت ملی در برابر تهدید خارجی». در دوران نوین نیز، ایران با تهاجماتی روبرو شد که هدفشان تجزیه خاک و گسست پیوندهای ملی بود. اما همانطور که آریوبرزن در کوهستانهای پارس ایستادگی کرد، نسلهای بعدی نیز در دشتهای خوزستان و کوههای کردستان و پای لانچرهای پرتاب موشک، حماسههای مشابهی را رقم زدند. انگیزه دفاع در این جنگها، برآمده از یک میراث کهن است که در آن، خاک میهن به مثابه ناموس ملی تلقی میشود. در واقع، مقاومت ملی در برابر تجاوز خارجی، به نوعی بازتولید هویت ایرانی در هر عصر است. هر بار که دشمنی برای تعرض به این مرز و بوم دندان نشان داده، حافظه تاریخی ملت، نامهایی چون آریوبرزن را احیا کرده تا به عنوان الگویی از ایثار و جانفشانی، مسیر حرکت را روشن کنند.
باید بر این نکته تاکید کرد که حفاظت از تمامیت ارضی و استقلال یک کشور، صرفاً یک کنش سیاسی نیست، بلکه یک ضرورت اخلاقی و تمدنی است. آریوبرزن به ما آموخت که حتی در برابر قدرتمندترین ارتشهای جهان، اگر ارادهای بر پایه حقانیت و عشق به سرزمین وجود داشته باشد، میتوان حماسهای جاودان خلق کرد. تاریخچه زندگی او و دیگر مبارزان راه آزادی، گواهی است بر این حقیقت که ایران، نه با سازش در برابر بیگانه، بلکه با پایداری بر اصول و دفاع از کیان خود، در گذر قرنها پابرجا مانده است. این مقاومت، چه در برابر شمشیرهای مقدونی و چه در برابر ابزارهای پیچیده جنگهای مدرن، ریشه در یک انگیزه واحد دارد: سربلندی نام ایران و حفظ میراثی که هزاران سال برای پاسداری از آن خونهای پاکی بر زمین ریخته شده است.
ایستادگی آریوبرزن، نه پایان یک دوران، بلکه آغاز سنتی بود که در آن «مقاومت»، هویت اصلی هر ایرانی متعهد به خاک و میهن است.
