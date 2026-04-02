مراسم تشییع شهید «سید دانیال سجادی» در روستای درازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از حضور یکپارچه مردم گفت: هر قطره خون شهید ما موجی خروشان می‌آفریند و به دریای خروشانی تبدیل می‌شود که مردم ما آن را ساخته‌اند.



رضا مقاتلی افزود:به این مردم درود می‌فرستیم که نشان دادند پای آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند.



امام جمعه دشتی نیز در این مراسم اظهار کرد: کمترین توقع همه شهدا از ملت، استمرار مسیر درخشان انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام علی زاهد دوست افزود: این مسیر، راه امام راحل و امام شهید است و مردم در یک ماه اخیر ثابت کرده‌اند که با قدرت و صلابت آن را ادامه می‌دهند.

پدر شهید سجادی نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت دشمنان اظهار داشت: ترامپ و نتانیاهو در باتلاقی گرفتار شده‌اند که باتلاق مرگ نام دارد و هرچه تلاش کنند، فایده‌ای نخواهد داشت؛ چرا که حتی متحدانشان نیز جرأت نزدیک شدن به این باتلاق را ندارند.





پیکر شهید «اقتدار وطن» پس از اقامه نماز و تشییع، در زادگاهش به خاک سپرده شد.