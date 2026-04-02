  1. استانها
  2. بوشهر
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰

مراسم تشییع شهید «سید دانیال سجادی» در روستای درازی برگزار شد

بوشهر- آیین تشییع پیکر شهید «اقتدار وطن» سید دانیال سجادی امروز با حضور گسترده مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی در روستای درازی از توابع شهرستان دشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر پنجشنبه در این مراسم با قدردانی از حضور یکپارچه مردم گفت: هر قطره خون شهید ما موجی خروشان می‌آفریند و به دریای خروشانی تبدیل می‌شود که مردم ما آن را ساخته‌اند.

رضا مقاتلی افزود:به این مردم درود می‌فرستیم که نشان دادند پای آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند.

امام جمعه دشتی نیز در این مراسم اظهار کرد: کمترین توقع همه شهدا از ملت، استمرار مسیر درخشان انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام علی زاهد دوست افزود: این مسیر، راه امام راحل و امام شهید است و مردم در یک ماه اخیر ثابت کرده‌اند که با قدرت و صلابت آن را ادامه می‌دهند.

پدر شهید سجادی نیز در سخنانی با اشاره به وضعیت دشمنان اظهار داشت: ترامپ و نتانیاهو در باتلاقی گرفتار شده‌اند که باتلاق مرگ نام دارد و هرچه تلاش کنند، فایده‌ای نخواهد داشت؛ چرا که حتی متحدانشان نیز جرأت نزدیک شدن به این باتلاق را ندارند.

پیکر شهید «اقتدار وطن» پس از اقامه نماز و تشییع، در زادگاهش به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6789956

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها