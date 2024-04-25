حضرت فاطمه زهرا (س) و مادران شهدا الگوی دختران جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرهونی پنج شنبه شب در مراسم یادواره شهید حسن محمد زاده در شهر خورموج اظهار داشت: اگر می‌خواهید نزد خدا محبوب شوید در مسیر شهدا حرکت کنید و اگر در این مسیر حرکت کردید خدا شما را نزد مردم عزیز می‌کند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی با بیان اینکه شهدا فردای قیامت می‌توانند آبرو داری و شفاعت کنند، افزود: یاد شهید کردن تنها لازم نیست باید راه آنها نیز ادامه دهیم.

حجت الاسلام مرهونی بیان کرد: شهدا زنده هستند و زندگی ما را می‌بینند هر گاه حال دلمان خراب است چون از شهدا فاصله گرفتیم.

وی ادامه داد: الگوی دختران ما باید مادران شهدا و حضرت فاطمه زهرا (س) باشد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی تصریح کرد: شهدا مایه عزت و افتخار ما هستند شهدا اعمال ما را می‌بینند و کاری نکنیم شرمنده شهدا باشیم.