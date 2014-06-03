علی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طوفان بی سابقه در بهارستان موجب قطع برق و سقوط چند اصله درخت و آسیب جدی به بیش از 10 دستگاه خودروهای پارک شده در معابر شد.

وی از تخریب چندین باب منزل مسکونی در برخی نقاط شهر خبر داد و افزود: بر اثر طوفان روز گذشته آسمان شهر بهارستان قرمز رنگ شده بود که موجب به وجود آمدن مشکل تنفسی برای بیماران ریوی و سالمندان شد.

این مسئول عنوان کرد: وزش باد عصر روز گذشته در شهرستان، در عبور و مرور اتومبیلها اختلال به وجود آورد، این اتفاق نادر سبب شد تا شهروندان برای ساعاتی خانه نشین شوند.

عبداللهی ادامه داد: بر اثر وزش طوفان در بهارستان، برق تمامی شهرهای شهرستان قطع و بسیاری از اصناف و شرکت ها نیز دست از کار کشیدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهارستان از استقرار خودروهای آتش نشانی در شهر خبر داد و یادآور شد: این خودروها به محض دریافت گزارش حادثه، به محل مورد نظر اعزام می شوند تا از بروز هرگونه خسارت جانی و مالی جلوگیری کنند.