جواد مشایخ عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک حلول سال جدید اظهار کرد: امیدواریم این سال که با ایام مبارک ماه شوال مقارن شده، شاهد پیروزی و نصرت نهایی جبهه حق علیه دشمن آمریکایی-صهیونیستی باشیم که بیش از یک ماه است حملات تجاوزکارانه خود را علیه مردم شریف ایران آغاز کرده است.
محکومیت دستاندازی به دانشگاهها
وی در ادامه با اشاره به حملات اخیر افزود: در ادامه حملات ددمنشانه ائتلاف آمریکایی-صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، شاهد بودیم که در روزهای اخیر بارها و بارها نهادهایی مثل دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی نیز در زمره اهداف جدید این ائتلاف خبیث قرار گرفته و به ساحت دانشگاه دستاندازی شده است. به عنوان یک فعال کوچک و معلم در عرصه دانشگاه، برای خودم لازم میدانم که این حرکت وحشیانه و نابخردانه را محکوم کنم.
بمباران مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی نشان از استیصال دشمن دارد
این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت تصریح کرد: من شخصاً فکر میکنم وقتی در یک نبرد — آن هم با ادعای اینکه قدرتمندترین ارتش دنیا پس از جنگ جهانی دوم با ائتلاف با رژیم صهیونیستی و همپیمانان منطقهای همراه شده — علیه کشوری صورت میگیرد که هیچگونه رویکرد تخاصمجویانهای نسبت به همسایگان نداشته، و بعد از چند هفته دایره حملات از جبهههای نبرد و مراکز نظامی به بمباران مراکز علمی، دانشگاهی و تحقیقاتی کشیده میشود، این مسئله اوج استیصال و درماندگی متجاوزکارانی را نشان میدهد که حریم ایران را نقض کردهاند.
پیام نمادین حمله به مراکز علمی
مشایخ خاطرنشان کرد: چرا که آنان در اهداف خود از آغاز این جنگ و تهاجم گفتند که میخواهند توان هستهای و موشکی جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند؛ توانی که در حوزه هستهای و موشکی ناظر به منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، کشورهای منطقه و ایجاد یک توان بازدارندگی بوده، نه با هدف تهاجم و تخاصم علیه ملتها.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم حمله به دانشگاهها را از منظر نمادین و سمبولیک تحلیل کنیم، این پیام را دارد که دشمن با هرگونه پیشرفت پایدار و مبتنی بر علم و دانش که خاستگاه آن نهادهای آموزشی، پژوهشی و دانشگاه هستند، مخالف است. دشمن این نهاد مقدس و معتبر را مورد هدف و تهاجم قرار میدهد و با دانشگاه و دانشمندان ستیزهجویی کرده و آنها را از بین میبرد. ترور شهید شمقدری، استاد فقید دانشگاه علم و صنعت، و سایر شهدای حوزه علم و فناوری که در سالهای گذشته در ردیف اهداف دشمنان قرار داشتند، چنین پیامی را به گوش جهانیان میرساند که «من دوست ندارم ملتی مستقل مبتنی بر توانمندیهای علمی در دنیا وجود داشته باشد».
رویارویی جاهلانه با نهاد علم
این استاد دانشگاه با اشاره به ابعاد این حملات گفت: از بعد سمبلیک و نمادین، این یک رویارویی جاهلانه و نابخردانه است که دشمنان ما با نهاد علم و دانشگاه سر جنگ دارند. در جنگ اخیر نیز دانشگاههای علم و صنعت، صنعتی اصفهان و سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و پژوهشی که استقلال علمی لازم را داشتند و نهادهایی مستقل بودند، بارها و بارها مورد دستاندازی و تجاوز قرار گرفتند. این عمل از لحاظ پروتکلها و مبانی جنگی و نظامی نیز همواره محکوم است و ما به شدت این عمل جنایتکارانه را محکوم میکنیم.
فراخوان برای موضعگیری نهادهای بینالمللی
مشایخ با بیان توقع از نهادهای بینالمللی افزود: از نهادهای بینالمللی، اساتید دانشگاه در سراسر دنیا توقع داریم که این رویکرد جنایتکارانه در بمباران و از بین بردن زیرساختهای آموزشی و تحقیقاتی را محکوم کنند. چرا که این ستیزهجویی استکبار جهانی صرفاً محدود به پیشرفتهای علمی جمهوری اسلامی ایران نخواهد شد و هر ملتی که بخواهد از ابزار علم برای توسعه و پیشرفت استفاده کند و در عین حال تابع منویات و سیاستهای استعماری قدرتهای بزرگ نباشد، آنها را هدف قرار خواهند داد، حذف خواهند کرد و تخریب خواهند نمود.
وی ادامه داد: حالا که این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران در صف مقدم مواجهه با استکبار جهانی افتاده، اساتید آزاده در سراسر دنیا باید این حرکت را محکوم کنند. نهادهای علمی بینالمللی، نهادهای فرهنگی، سازمانهای مرتبط با سیاستگذاری آموزش عالی و تحقیقات، باید موضعگیری شفاف و به دور از استانداردهای دوگانه اتخاذ کرده و این حرکت شنیع و زشت را محکوم کنند.
تقدیر از اساتید آزاده و گلایه ازسکوتکنندگان
اگر ما تا کنون یک ابرقدرت منطقهای بودیم، امروز با صفآراییای که در جنگ رمضان شاهد بودیم، رژیم صهیونیستی، آمریکای دندانمسلح با آن ادعاها و با آن هزینههای هنگفت در ساخت تسلیحات بسیار پیشرفته، ناوهای هواپیمابر، هلیکوپترهای پیشرفته، هواپیماهای پیشرفته و پهپادهای پیشرفته، در برابر توان رزمی، مهندسی، علمی و عقیدتی رزمندگان اسلام زمینگیر شدند. انشاءالله این مسئله نتایج بسیار مؤثری را برای جمهوری اسلامی ایران دربر خواهد داشت و ایران را به یک ابرقدرت جهانی تبدیل خواهد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: طبیعتاً از همه اساتید دانشگاه در سراسر کشور عزیزمان ایران اسلامی، کشورهای منطقه و سایر کشورهای دنیا که آزادمنشانه این حرکت غیرانسانی را محکوم کردند، تشکر و تقدیر میکنیم و سپاسگزاریم. روحیه آزادیخواهی آنان را میستاییم. آنهایی هم که کوتاهی کردند، طبعاً از ایشان گلایهمندیم. نباید در این مواقع سکوت کرد و باید موضعگیری شفاف داشته باشند و جانب درست تاریخ و سمت حق بایستند.
تأکید بر تداوم مسیر علمی با انگیزه قویتر
وی با اشاره به موضعگیری اساتید داخل کشور گفت: اساتید بزرگوار ما در داخل کشور همراهی خیلی خوبی داشتند و این حرکت ناجوانمردانه را محکوم کردند و محکوم خواهند کرد. امیدواریم دیگر شاهد چنین حملاتی به هیچ دانشگاهی و هیچ مرکز تحقیقاتی نباشیم. پیامی که به ما به عنوان اساتید دانشگاه منتقل میشود این است که ما در سمت درستی ایستادیم و در جبهه درستی قرار داریم. رشد مبتنی بر علم و دانش که همواره جزو مطالبات رهبر فقید شهیدمان حضرت آیتالله خامنهای بود، راه درستی است و ما به این راه اعتقاد داریم.
مشایخ تأکید کرد: بعد از بمباران دانشگاهها، اساتید ما قویتر، مصممتر و با انگیزه بیشتر مسیر پیشرفت و توسعه مبتنی بر علم را در پیش خواهند گرفت. دشمن بداند اگر تا الان دستاوردهای ما به سطحی رسیده که مورد رشک مخالفان و رقبای منطقه ما بوده، بداند که این جهاد علمی استمرار خواهد داشت. این مسیر با خون شهدای جنگ رمضان آبیاری مفصلی شده و انشاءالله به زودی شاهد ثمرات درخشانتری از حرکت جهادگونه علمی جهادگران علمی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خواهیم بود.
حمله به خوابگاهها؛ تراز جدید ددمنشی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمله به زیرساختهای دانشجویی بیان کرد: در بخشی از عملیات، به دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و حتی خوابگاههای دانشجویی که محل استقرار، اقامت و استراحت دانشجویان هستند، دستاندازی شده و آنها مورد حمله قرار گرفتهاند. این حملات هم تأسیسات و زیرساختها و هم جانهای عزیزی که در آنجا ساکن و مستقر هستند و نیز ساکنین اطراف این اقامتگاهها را تهدید کرده است. طبیعتاً این حرکت، حرکتی نکوهیده و مورد انزجار است.
این استاد دانشگاه با بیان توقع از نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: توقع داریم نیروهای مسلح ما با مقاومتی که انجام میدهند، دشمن را سر جای خود بنشانند و دیگر شاهد تکرار این جنایتها نباشیم. هرچند ما با دشمن بسیار پلشت و پلیدی مواجه هستیم که از هیچ عمل شنیعی فروگذار نمیکند. حمله به مراکز درمانی و بهداشتی، حمله به مدرسه که دانشآموزان مدرسه شجرهطیبه مینا (یادشان گرامی باد) در این حملات شهید شدند، و نیز شهادت اساتید دانشگاهها و دانشجویانی که در دانشگاهها مستقر بودند یا در محل استراحتشان در خوابگاهها، واقعاً سطح و تراز دیگری از ددمنشی و وحشیگری دشمنان ما را نشان میدهد.
نقض آشکار شعارهای اولیه دشمن
مشایخ افزود: این تراز از جنایتکاری فراتر از آن شعارهای اولیه مثل از بین بردن زیرساختهای هستهای و موشکی ما بود و نشان میدهد با چه دشمن پلیدی مواجه هستیم. علیرغم شعارهایی که میدهند که با ملت ایران مشکلی نداریم و به دنبال تغییر رژیم و هدف قرار دادن زیرساختهای موشکی و هستهای هستیم، در عمل شاهد نقض فاحش این ادعا هستیم. کشتار زنان و کودکان بیدفاع، حمله به نهادهای علمی و تحقیقاتی، حمله به مراکز بهداشتی و درمانی، اینها اوج رذالت دشمن ما را میرساند. در کمتر جنگی
شاهد این سطح از سبوعیت و وحشیگری بودیم.
چشمانداز ابرقدرت جهانی جمهوری اسلامی
وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با نصرت الهی و همتی که نیروهای مسلح ما در مواجهه و مبارزه با این دشمن دارند، همچنین پشتیبانیهای وصفناشدنی، گسترده و بیدریغ مردم که در سطح خیابانها و جامعه در حال رخ دادن است، شاهد نصرت زودهنگام الهی باشیم و بتوانیم این دشمن را سر جای خود منکوب کنیم. کما اینکه در این بیش از یک ماه این اتفاق افتاده و خون شهدای ما ثمر داده است. نتایج این دشمنستیزی در کنترل تنگه هرمز، در هدف قرار دادن زیرساختهای بسیار پیشرفته و دستنیافتنی دشمن مثل پهپادهای پیشرفته، جنگندههای پیشرفته و هواپیماهای جاسوسی آواکس و غیره اتفاق افتاد. انشاءالله در سطوح بسیار گستردهتر با توفیقات بیشتر همراه شود و دل ملت عزیز ایران شاد گردد.
مشایخ در ادامه گفت: بدانید و بدانیم که جمهوری اسلامی بعد از جنگ رمضان قطعاً یک ابرقدرت جهانی خواهد بود.
