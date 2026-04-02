به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

«رزمندگان نیروی هوافضای سپاه همگام با رزمندگان دلیر یمن در «موج نود و یکم» عملیات وعده صادق ۴ با رمز مقدس "یا اباعبدالله الحسین(ع) " و با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد پاسدار شهید قاسم سلیمانی و سردار بهنام رضایی معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه و سردار محمدعلی فتحعلی زاده این عملیات را در یک سلسله اقدامات مشترک و هم افزا انجام دادند.



صدای انفجارهای مهیب و پی در پی در مرکز و قلب سرزمین‌های اشغالی و هجوم بیش از پنج میلیون نفر به پناهگاه‌های زیرزمینی، امکان سانسور و تحریف واقعیت های صحنه نبرد را توسط دستگاه‌های اطلاعاتی صهیونیستی سلب کرد.



عملیات‌های ممتد، ترکیبی و فراگیر این موج علیه اهداف صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه ادامه دارد و اطلاعات تکمیلی به سمع و نظر ملت شریف ایران خواهد رسید.»