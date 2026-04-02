به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:



«نیروی دریایی سپاه از سحرگاه امروز در ادامه موج نود و یک عملیات وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یا صادِقاً لٰا یُخلِفُ" و تقدیم به جامعه مهندسین، سنگر سازان بی سنگر و جهادگران؛ اهداف نظامی و زیرساختی متعلق به تروریست های آمریکایی - صهیونی در کشورهای جنوبی خلیج فارس را با انبوهی از موشک های بالستیک و کروز قدیر و پهپادهای انهدامی مورد حمله سخت قرار دادند.



در این عملیات ناوگروه آبراهام لینکن متجاوزین آمریکایی در شمال اقیانوس هند نیز با ۴ موشک کروز قدر ۳۸۰ مورد هدف قرار گرفت.



در فوج دوم این عملیات اطلاعاتی و تهاجمی محل تجمع مخفی مهندسین پرواز و خلبانان جنگنده های آمریکایی در بیرون یکی از پایگاه های دشمن در امارات با استفاده از موشک های های بالستیک مورد اصابت دقیق قرار گرفت که اخبار میدانی و تردد گسترده آمبولانس ها نشان از تعداد زیاد کشته‌ها و مجروحین دارد.



در مرحله بعدی نیز تهاجمی سنگین علیه یگان پهپادهای "MQ۱" آمریکایی در پایگاه "علی السالم" انجام شد.



تردد در تنگه هرمز تحت رصد سامانه های نیروی دریایی سپاه قرار دارد و کوچک ترین تحرک دشمنان به فضل الهی با برخورد قاطع رزمندگان این نیرو روبرو خواهد شد.

نیروی دریایی سپاه اعلام می دارد نا امنی ایجاد شده در تردد از تنگه راهبردی هرمز به دلیل تعرض جنایتکارانه و تروریستی آمریکا است.»