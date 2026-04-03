۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۱۵

انهدام دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته F۳۵ آمریکایی در آسمان مرکزی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته اف سی و پنج آمریکایی در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز جمعه(۱۴ فروردین ماه) اعلام کرد دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته اف سی و پنج آمریکایی که از اسکادران لکن هیث (LAKEN-HEATH) می‌باشد، در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه منهدم شده است.

بر اساس اطلاعیه سپاه، این جنگنده به طور کامل منهدم شده و سقوط کرده است. طی دوازده ساعت گذشته، این دومین جنگنده‌ای است که توسط پدافند سپاه منهدم گردیده است.

همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد به دلیل متلاشی شدن جنگنده از سرنوشت خلبان خبری در دست نیست؛ به علت انفجار شدید جنگنده فوق به هنگام اصابت و سقوط، احتمال اینکه خلبان خارج شده باشد ضعیف است.

    • IR ۰۹:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      با توجه به اینکه این هواپیما. از پایگاه در انگلستان بلند شده چه تفاوتی با اردن وعربستان و...دارد چرا موشک ایران به ان پایگاه پرتاب نمی شود؟
      • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
        از کجا میدونی از انگلستان پرتاب شده؟
    • IR ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      الله اکبر الله اکبر الله اکبر . این است قدرت ویرانگر لشکر خدا . سلام و درود بر رزمندگان اسلام و جبهه مقاومت . در پناه خداوند سلامت و پیروز باشید
    • علیرضا IR ۱۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      دوست عزیز f15 بوده نه 35 البته شکار همین خودش یه شاهکاره
      • IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
        F35 است با توجه به اطلاعات ثبت شده روی بدنه هواپیما از پایگاه انگلستان بلندشده در سایر خبرگزاری ها تایید شده است
    • سیدابراهیمی۸ IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      این اصابت های افتخار آمیز،جدای از ضربه حیثیتی و سیلی و مشت محکمی که به دهان یاوه گوی ترامپ زده و می زند،از دو جهت دیگر قابل توجه است: یکی ضربه ای که به قراردادهای خرید و فروش این جنگنده می زند. و دیگری توان پدافندی سامانه بومی نوین ایرانی است که باید تمرکز روی توسعه و دقیق تر کردن آن ادامه داشته باشد...این سامانه هم پهپادهای آمریکایی اسرائیلی را بی حیثیت کرده،هم حالا جنگنده هایشان را!
    • بابک طالبی آستانه IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      سلام، الهی شکر، الحمدلله و هزار بار هم اگر شکرگزاری از حضرت حق تعالی کنیم باز هم کم است و کم است، نه! به دلایلی بسیار که کوچکترین آن موفقیت پدافند چرا چون از کودکان چند ساله که شبها با پرچم اعلام حضور می‌کنند و خانواده هائی که بسیار فهیم و با اراده و از ارگانهای دولتی و خصوصی بگیر تا دولتمردان عزیز ما و فرزندان ملت که خدا رو شاهد میگیرم وقتی مردم دعا می کنند اول و آخر دعا های مردم نازنین ما پدافند و مرزبانان چه دریایی و چه هوا فضا و ... هیچ فرقی نداره واسه ما ارتش و سپاه و بسیج... همشون عزیزند
    • IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      عالی ،زنده باد

    پربازدیدها

    پربحث‌ها