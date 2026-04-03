انهدام دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته F۳۵ آمریکایی در آسمان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز جمعه(۱۴ فروردین ماه) اعلام کرد دومین فروند از جنگنده فوق پیشرفته اف سی و پنج آمریکایی که از اسکادران لکن هیث (LAKEN-HEATH) می‌باشد، در آسمان مرکزی ایران توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته هوافضای سپاه منهدم شده است.

بر اساس اطلاعیه سپاه، این جنگنده به طور کامل منهدم شده و سقوط کرده است. طی دوازده ساعت گذشته، این دومین جنگنده‌ای است که توسط پدافند سپاه منهدم گردیده است.

همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد به دلیل متلاشی شدن جنگنده از سرنوشت خلبان خبری در دست نیست؛ به علت انفجار شدید جنگنده فوق به هنگام اصابت و سقوط، احتمال اینکه خلبان خارج شده باشد ضعیف است.