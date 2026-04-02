حمله به شرکت آمریکایی اوراکل در پاسخ به ترور خرازی و همسر وی

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

«همانگونه که هشدار داده بودیم در قبال ترور اشخاص ایرانی شرکت های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی را که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، هدف قرار می‌دهیم.

به دنبال انهدام زیرساخت های رایانه ابری شرکت آمریکایی آمازون در مقابل ترور سردار فتحعلی زاده، امروز هم زیرساخت های مرکز داده ها و رایانش شرکت آمریکایی اوراکل مستقر در امارات در پاسخ به ترور دکتر خرازی و همسر ایشان مورد اصابت واقع شده است.



در صورت تکرار جنایات و وقوع ترور بعدی شرکت های دیگر آماده دریافت پاسخ قاطع باشند.»