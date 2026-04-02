۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۱۰

حمله به شرکت آمریکایی اوراکل در پاسخ به ترور خرازی و همسر وی

حمله به شرکت آمریکایی اوراکل در پاسخ به ترور خرازی و همسر وی

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که شرکت آمریکایی Oracle در پاسخ به ترور دکتر خرازی و همسر وی مورد اصابت واقع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد:

«همانگونه که هشدار داده بودیم در قبال ترور اشخاص ایرانی شرکت های جاسوسی فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی را که از ارکان عملیات تروریستی دشمن هستند، هدف قرار می‌دهیم.

به دنبال انهدام زیرساخت های رایانه ابری شرکت آمریکایی آمازون در مقابل ترور سردار فتحعلی زاده، امروز هم زیرساخت های مرکز داده ها و رایانش شرکت آمریکایی اوراکل مستقر در امارات در پاسخ به ترور دکتر خرازی و همسر ایشان مورد اصابت واقع شده است.

در صورت تکرار جنایات و وقوع ترور بعدی شرکت های دیگر آماده دریافت پاسخ قاطع باشند.»

    • IR ۰۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      مرگ بر دولت امریکا که فاسد ظالم جنایتکار جهانخوار متجاوز است ننگ بر امریکائیها که این دولت شرور رذل را قبول دارند تحملش میکنند نابودی امریکا آرزوی جهانیان
    • IR ۰۶:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      اگر ضربات انتقامی سخت نزنید سگیونیستها و سگ زرد پررو میشوند به جنایاتشان می افزایند بی امان حملات را ادامه دهید و تلفات نابود کننده به این وحشیها بزنید !
    • IR ۰۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      دونالد قمارباز برای به دست آوردن حداقل یک پیروزی دردوسه هفته آینده قصد اقدام نظامی دارد.این اقدامات می‌توانند ۱. تصرف جزیره ۲. حمله به تنگه هرمز ۳. تلاش برای ربودن مواد غنی شده .۴. اقداماتی در کرج یا تهران توسط مزدورانش .او سلاح هایی را که قرار بود به اوکراین بفرستد را دراین راه خرج کند و از بقیه نیروهایش در پایگاه های خلیج و کمک عرب‌های خلیج و حتما اسراییل کمک خواهد گرفت.از مکان‌هایی را که هدف قرار داده تا حدی می‌شود به نقشه او پی برد. زدن انستیتو پاستور یعنی تلاش برای ایجاد بحران دارودرجنگ.
    • IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      به ازای هر ترور صد موشک به نقا ط حساس با شماره گذاری
    • IR ۱۱:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      اعلام کنید که ملت و دولت ایران با مردم امریکا هیچ دشمنی ندارند دشمن اصلی واقعی ما شخص ترامپ این کله زرد دیوانه مردم آزار است برای سرش جایزه تعیین کنید همین فشار روانی این ملعون را از پای در میاورد!

