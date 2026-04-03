  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۷

رژیم صهیونیستی از حملات جدید موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی خبر داد

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی از حملات موشکی از سوی ایران به سمت مرکز اراضی اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به دنبال این حمله، آژیرهای خطر در تل‌آویو به صدا درآمد.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که دست‌کم ۳ موشک در مناطق «تل‌آویو»، «بنی براک» و «پیتاح تیکفا» فرود آمده است.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل (کان) تأیید کرد که ایستگاه قطار «سبیدور» در تل‌آویو مورد اصابت قرار گرفته است.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز در گزارشی از اصابت موشک‌های ایران به ۹ نقطه در منطقه «گوش دان» خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی رژیم در حال بازرسی ۵ نقطه در مرکز اراضی اشغالی هستند که هدف موشک‌های ایران قرار گرفته‌اند.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از وارد آمدن خسارات بسیار سنگین به یک ساختمان و یک منزل مسکونی در منطقه «رامات گان» واقع در شرق تل‌آویو و به دنبال برخورد موشک‌های رهگیری‌نشده ایران خبر دادند.

کد مطلب 6790101

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها