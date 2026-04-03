به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که به دنبال این حمله، آژیرهای خطر در تل‌آویو به صدا درآمد.

رسانه‌های صهیونیستی اذعان کردند که دست‌کم ۳ موشک در مناطق «تل‌آویو»، «بنی براک» و «پیتاح تیکفا» فرود آمده است.

همچنین سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اسرائیل (کان) تأیید کرد که ایستگاه قطار «سبیدور» در تل‌آویو مورد اصابت قرار گرفته است.

روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» نیز در گزارشی از اصابت موشک‌های ایران به ۹ نقطه در منطقه «گوش دان» خبر داد.

بر اساس این گزارش، نیروهای امدادی رژیم در حال بازرسی ۵ نقطه در مرکز اراضی اشغالی هستند که هدف موشک‌های ایران قرار گرفته‌اند.

رسانه‌های صهیونیستی همچنین از وارد آمدن خسارات بسیار سنگین به یک ساختمان و یک منزل مسکونی در منطقه «رامات گان» واقع در شرق تل‌آویو و به دنبال برخورد موشک‌های رهگیری‌نشده ایران خبر دادند.