  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۱۷

روزنامه عبری: ما در مقابل ایران پیروز نمی‌شویم

یک روزنامه عبری زبان به قدرت ایران در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد: دیگر به میزان زیادی مشخص شده است که ما در این جنگ پیروز نخواهیم شد.

در ادامه این گزارش آمده است، نظام حاکم در ایران همچنان پابرجا بوده و موشک ها همچنان به سمت اراضی اشغالی شلیک می شوند.

لازم به ذکر است ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر آمریکا نشان می‌دهد که به رغم حملات این کشور و رژیم صهیونیستی شمار زیادی از پرتابگرهای موشکی ایران دست‌نخورده مانده است.

سی ان ان این گزارش را بامداد جمعه به نقل از سه منبع آگاه منتشر کرد.

دو منبع مطلع از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گفتند، ایران هنوز تعداد زیادی موشک و پهپاد در اختیار دارد.

کد مطلب 6790110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

