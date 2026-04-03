  بین الملل
  ایران در جهان
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۲۵

هاآرتص: تهدیدات ترامپ علیه ایران از سر ناامیدی است

یک روزنامه عبری زبان تهدیدات ترامپ علیه ایران را از سر ناامیدی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، تهدیدات ترامپ مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر! بیشتر نشان دهنده ناامیدی او است تا اعتماد به نفسش.

در ادامه این گزارش آمده است، ترامپ چه تصمیم گرفته باشد اقتصاد را نجات دهد و یا یک اقدام قاطع انجام دهد، تاوان آن را خواهد داد.

در این گزارش تاکید شده است، به نظر می رسد ترامپ می ترسد که ایران یک توافق به وی تحمیل کند به جای آن که او یک توافق به این کشور تحمیل کند.

هاآرتص با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز نوشت: این حماقت در قبال لبنان همچنان ادامه دارد. درست مانند ۴۵ سال پیش، کابینه بار دیگر فرزندان ما را به باتلاق لبنان می‌کشاند.

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ما در مقابل آمریکا و اسرائیل پیروز می‌شویم هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • IR ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      جنگ آمریکا با ایران جنگ نظامی نیست و جنگ با مردم عادی تهران و مردم عادی سایر شهرهای ایران بوده است. آمریکا جنایتکار به همراه اسرائیل جنایتکار فقط مردم عادی ایران را در سراسر کشور بمباران و قتل عامل می کنند. و این یک جنگ نظامی نیست و یک نسل کشی بوده است. سپاه هم باید برد موشک ها را افزایش دهد که به کاخ سفید و سایر شهرهای آمریکا حمله کند و با موشک بزند. سکوت جهان در برابر کشته شدن دانش‌آموزان خیانت به انسانیت است. فاجعه جهانی قتل‌عام دانش‌آموزان در میناب در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه است
    • IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ترامپ دیوانه است یا خودش را به دیوانگی زده؟ ترامپ کودک کش دیوانه هست
    • IR ۱۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      نه سازش نه تسلیم ، می جنگیم تا شکمهای ترامپ اپستینی کودک آزار و نتانیاهو جنایتکار و کودک کش را بدریم
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای پی در پی او مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی علاوه بر زیر ضربه بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.‌
    • IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      یک نفر باید ترامپ را به خانه سالمندان ببرد. یک نفر باید ترامپ کودک کش را به دیوانه خانه ببرد.
    • IR ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      ما باید با بمب اتمی انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها جنایتکار و صهیونیست ها بگیریم
    • IR ۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      عربستان، کویت، امارات، قطر و بحرین شریک جرم جنایت های آمریکا و اسرائیل در جنگ ایران هستند
    • IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      خدایا شکرت ،انشالله که ترامپ ناامید، از شدت ناامیدیش دق کنه بمیره

