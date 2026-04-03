هاآرتص: تهدیدات ترامپ علیه ایران از سر ناامیدی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، تهدیدات ترامپ مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر! بیشتر نشان دهنده ناامیدی او است تا اعتماد به نفسش.

در ادامه این گزارش آمده است، ترامپ چه تصمیم گرفته باشد اقتصاد را نجات دهد و یا یک اقدام قاطع انجام دهد، تاوان آن را خواهد داد.

در این گزارش تاکید شده است، به نظر می رسد ترامپ می ترسد که ایران یک توافق به وی تحمیل کند به جای آن که او یک توافق به این کشور تحمیل کند.

هاآرتص با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز نوشت: این حماقت در قبال لبنان همچنان ادامه دارد. درست مانند ۴۵ سال پیش، کابینه بار دیگر فرزندان ما را به باتلاق لبنان می‌کشاند.