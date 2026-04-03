۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۰۴

ایران حضور در رقابت های دوچرخه سواری پیست آسیا را از دست داد

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان حضور در رقابت های قهرمانی پیست آسیا را هم از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین دوره رقابت های دوچرخه سواری پیست قهرمانی آسیا در نیمه اول فروردین ماه در فیلیپین برگزار شد و تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان که از مدتها قبل خود را برای حضور در این رویداد آماده می کرد موفق به حضور در این رقابت ها نشد.

آخرین اردوی تیم ملی دوچرخه سواری قرار بود از ۱۰ اسفند تا دوم فروردین ماه در تهران برگزار شود که با توجه به شرایط جنگ تحمیلی این اردو لغو گردید.
در نهایت با شروع مسابقات حضور تیم ملی هم در این رویداد آسیایی منتفی شد.

تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان در بخش استقامت جاده هم حضور در رقابت های قهرمانی آسیای عربستان را در بهمن ماه به دلیل عدم تکمیل مدارک و عدم صدور به موقع روادید از دست داده بود.

به این ترتیب رکابزنان ملی پوش، هر دو رویداد قهرمانی آسیا را در سال ۲۰۲۶ از دست دادند.

