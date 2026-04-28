۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵

اعلام اسامی رکاب‌زنان دعوت شده به اردوی آماده‌سازی بازی‌های پاراآسیایی

کادر فنی تیم‌های ملی پارادوچرخه‌سواری آقایان به سرمربیگری مازیار فرزاد، اسامی ۸ رکابزن دعوت‌شده جهت شرکت در اردوی ماه جاری را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، اردوی تیم‌های ملی پیست و جاده پاراسایکلینگ به منظور آماده‌سازی و حضور موفق در بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در تاریخ ۱۰ لغایت ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ به میزبانی استان لرستان، شهرستان بروجرد برگزار خواهد شد. اسامی ورزشکاران حاضر در این اردو به شرح زیر است.

- رضا رشنو / خوزستان
- محمد دلیر / فارس
- بهروز فرزاد / لرستان
- بهرام سلیمانی / فارس
- مهدی محمدی / زنجان
- حسام ساقی / خراسان رضوی
- احمد حمزه لو / لرستان
- آرش کلاهچی / لرستان

شایان ذکر است، پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۲ آبان‌ ماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با رقابت ۴۵ کشور در ژاپن برگزار خواهد شد.

