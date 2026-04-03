برداشت خوشه های طلایی گندم در هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور اظهار کرد: عملیات برداشت گندم در استان هرمزگان از اواسط فروردین ماه آغاز و تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: برداشت گندم هر ساله با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، زودتر از سایر نقاط کشور انجام می‌شود.

یکتاپور، ادامه داد : در سال زراعی جاری ۱۳ هزار و ۳۰۰ هکتار اراضی زیر کشت گندم رفته است که بیشترین سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار مربوط به منطقه حاجی‌آباد است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود ۶۰ هزار تن گندم برداشت شود، اظهارداشت: برای حمایت از کشاورزان و اطمینان از تأمین محصول ۱۶ مرکز خرید گندم در استان آماده و تجهیز شده است.قیمت خرید تضمینی گندم بر اساس کیفیت محصول، بین ۲۷۵۰۰ تا ۲۹۵۰۰ تومان تعیین شده و برای هر کیلوگرم تحویل‌شده تا سقف ۲۰ هزار تومان نیز بسته تشویقی در نظر گرفته شده است.