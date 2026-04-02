ایران گنجینه است و ما نگهبانان آن؛ مرز بین نور و تاریکی عیان شده است

محیا دهقانی بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این روزهای کشور گفت: آنچه این روزها در حال وقوع است، امری همگانی است. فارغ از هر ایدئولوژی، نگرش، دغدغه یا هدفی، نقطه اشتراک همه ما چیزی جز ایران نیست. این روزها همگی با تمام وجود، درد و رنج را احساس میکنیم. از هر صدا که شبانهروز به گوش میرسد، تا عزیزانی که از دست میدهیم و کودکان بیگناهی که از همان آغازِ این جنگ ناعادلانه، جان باختند. جنگی که با کشتار ناجوانمردانه جمعی از فرزندان پاک این سرزمین دانش آموزان میناب آغاز شد.
وی با اشاره به حماسهسازی مردم ایران تصریح کرد: این یکپارچگی و شکوفاییِ اصالتِ مردمی که در شرایط دشوار خود را نشان میدهند، اتفاقی ستودنی است. مردم ایران در این روزها اصالت خود را به تمام جهان ثابت کردند. من به نوبه خود فقط آرزو میکنم که این جنگ هرچه زودتر به خیر ما به پایان برسد. جز دعا برای مدافعان کشورمان و بازماندگانی که عزیزانشان را از دست دادهاند، در این روزها کاری از دستمان برنمیآید.
این بازیگر درباره بازدید خود از امدادگران هلال احمر عنوان کرد: روزی که به هلال احمر رفتم، بچههای هلال احمر را با خلوص کامل دیدم؛ حس انسانی و خدمت را در وجودشان احساس کردم، درحالیکه از خانوادههایشان دور بودند. آنها در شرایطی ترسناک و دشوار، با روحیهای مثالزدنی به مردم خدمت میکنند. خدا قوت به همه اقشاری که در این روزها یاریرسان مردم هستند؛ از پزشکان گرفته تا پرستاران، آتشنشانان و تمام کسانی که در این شرایط سخت کمک میکنند.
این بازیگر سینما متذکر شد: ما دیگر تاریخ را ورق نمیزنیم که آن را مطالعه کنیم؛ بلکه امروز، خود در دل نفطه مهمی از تاریخ زندگی میکنیم. نمیتوانیم چشمان خود را بر حقیقت ببندیم و سکوت کنیم. امروز با جان و پوست و استخوان خود درمییابیم که تاریکی کجاست و روشنایی در کدام سو رقم میخورد.
وی افزود: چند روز پیش، شعری از ایرج میرزا میخواندم که بسیار زیبا و حماسی است. یادم هست بیت اولش این بود «ما که اطفال این دبستانیم/ همه از خاک پاک ایرانیم». این شعر، گویای حقیقت وجودی ماست. ما جز این نیستیم و همه وطنمان را دوست داریم.
دهقانی در پایان اظهار کرد: ایران گنجینهای است که ما نگهبان آنیم تا به آیندگان برسد. هرگز نمیتوانیم این میراث را به بیگانه بسپاریم. این گنج را به چه چیزی میتوان فروخت؟
