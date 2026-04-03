به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، آییننامه بهرهبرداری از هوش مصنوعی از سوی محمد الهداد، سرپرست شرکت توانیر به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه ابلاغ شد.
هدف از ابلاغ این آییننامه، استقرار نظام حاکمیت هوشمصنوعی در شرکتهای مجموعه برق کشور عنوان شده که صیانت از مالکیت دادهها، تضمین امنیت و محرمانگی اطلاعات و تبیین نقش، مسئولیتها و سطوح دسترسی همچنین همراستاسازی تمامی فعالیتها با اسناد بالادستی و سیاستهای کلان تحول دیجیتال صنعت برق را تضمین میکند و بهعنوان سند اجرایی تخصصی و لازمالاجرا، مبنای طراحی، توسعه، استقرار، بهرهبرداری و نظارت بر تمامی سامانهها، دادهها و پروژههای مبتنی بر هوشمصنوعی در ستاد توانیر و شرکتهای زیرمجموعه و وابسته خواهد بود.
گفتنی است بهرهگیری از سامانههای هوشمصنوعی در زیرساختهای انرژی بدون وجود سند اجرایی واحد، میتواند مخاطرات متعدد از جمله تشتت تصمیمگیری و توسعه جزیرهای سامانهها، تهدید امنیت و محرمانگی دادهها، ابهام در مالکیت دادههای تولیدی و افزایش خطرپذیری حقوقی، امنیتی و عملیاتی را به همراه داشته باشد.
