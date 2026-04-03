تعرض به زیرساخت علمی کشور، تهاجم مستقیم به هویت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به جایگاه راهبردی نخبگان و اساتید دانشگاهی اظهار کرد: نخبگان و استادان، امانتهای الهی در مسیر پیشرفت تمدنی ایران هستند و دشمنان تلاش میکنند با تضعیف این جایگاه، مسیر پیشرفت علمی کشور را مختل کنند.
دانشگاه؛ کانون رویش قدرت تمدنی
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تعرضهای اخیر به زیرساختهای علمی کشور گفت: دشمنان به این درک رسیدهاند که ریشه استقلال و پایداری ایران در آزمایشگاهها و کرسیهای نظریهپردازی شکل میگیرد.
وی افزود: تعرض به محیطهای علمی تنها یک اقدام نظامی نیست، بلکه تهاجمی مستقیم به هویت و آرمانهای یک ملت محسوب میشود. از همین رو نظام اسلامی همانگونه که در دفاع از مرزهای جغرافیایی قاطع است، در صیانت از مرزهای دانش نیز با اقتدار عمل خواهد کرد.
خسروپناه با اشاره به مصوبه شماره ۹۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «سیاستها و اقدامات ملی فرهنگی، اجتماعی، رسانهای، علمی و فناوری ناظر به وضعیت کشور در شرایط ویژه» تصریح کرد: در این مصوبه، حفاظت از سرمایههای انسانی و صیانت از دستاوردهای فناورانه بهعنوان یک ضرورت حاکمیتی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در این چارچوب، دانشگاه قلب تپنده بازدارندگی ملی به شمار میآید و همه دستگاهها موظفاند در جهت تقویت این زیرساختهای حیاتی کشور تلاش کنند.
پیوند حکمت و قدرت در دفاع از حریم دانش
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه با اشاره به مباحث مطرح شده درباره نحوه مواجهه با تعرضات علمی گفت: اخلاق دفاعی بدون قدرت پایدار نمیماند.
وی تأکید کرد: حکمت اقتضا میکند برای صیانت از آرمانهای اخلاقی و حفظ آرامش محیطهای علمی، بازدارندگی مقتدرانه ایجاد شود؛ زیرا هر پیامی که بوی ضعف یا انفعال بدهد، متجاوز را در جسارت نسبت به ساحت علم جریتر خواهد کرد.
خسروپناه افزود: براساس مصوبه یادشده، انسجام ملی و تقویت اعتماد به نفس جامعه در اولویت قرار دارد و هر رویکردی که میان حوزه علم و حوزه دفاع دوقطبی ایجاد کند، با مصالح عالیه کشور همسو نیست.
به گفته وی، شأن دانشگاه ایرانی تولید علم و قدرت تمدنی است و نظام اسلامی در مواجهه با هرگونه تجاوز، براساس عقلانیت و حکمت عمل خواهد کرد.
مبانی معرفتی و حقوقی پاسخ مقتدرانه
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی دفاع از حریم دانش اظهار داشت: منطق جمهوری اسلامی ایران بر پایه عقلانیت وحیانی و قاعده عزتمند «نفی سبیل» استوار است.
وی با استناد به آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ» گفت: پاسخ قاطع به تعدی، عین عدالت و صیانت از کرامت انسانی است.
خسروپناه افزود: پاسخ به تروریسم علمی دشمن از جنس توحش نیست، بلکه پاسخی هوشمند و متناسب برای تنبیه متجاوز و فلج کردن ابزارهای تجاوز او است؛ رویکردی که به ایجاد بازدارندگی پایدار منجر میشود.
همافزایی اندیشه و میدان
وی در پایان با تجلیل از هوشمندی و حماسه تاریخی اقتدار نیروهای مسلح در پاسداری از امنیت کشور گفت: نیروهای مسلح سپر امنیت نهاد دانش هستند و دانشگاهیان نیز با تعمیق بنیانهای علمی کشور، پایداری این اقتدار را تضمین میکنند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: همافزایی مؤمنانه میان اندیشه و میدان، مسیر پیشرفت علمی و تمدنی کشور را هموار میکند و ایران اسلامی با اتکا به این ظرفیت، مسیر پیشرفت خود را با قدرت ادامه خواهد داد.
