شهید طهرانچی شخصیتی جامع و الگویی از حکمرانی علم و فناوری بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با حضور در منزل شهید محمد مهدی طهرانچی، با خانواده این دانشمند برجسته و شهید هسته‌ای کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در فضایی صمیمی برگزار شد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، ترور ناجوانمردانه دانشمندان ایرانی توسط رژیم صهیونیستی را نشانه استیصال و درماندگی دشمنان در برابر پیشرفت‌های علمی کشور دانست و آن را به شدت محکوم کرد.

خسروپناه در این دیدار با اشاره به ابعاد شخصیتی برجسته شهید طهرانچی، ایشان را فردی با جامعیت کم‌نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: شهید عزیز ما شخصیتی چندوجهی و الگویی کامل برای جامعه علمی و مدیریتی کشور بود. برخی اهل علم هستند اما اهل فکر نیستند، برخی اهل فکر و معنا هستند اما انقلابی و مدیر نیستند؛ اما این شهید بزرگوار همه این ویژگی‌ها را توأمان در خود جمع کرده بود.

وی در تبیین ویژگی‌های این شهید گفت: یکی از خصوصیات بارز ایشان، دانش عمیق و تخصص در حوزه فیزیک هسته‌ای بود که این علم را متفکرانه و با فهمی دقیق درک کرده بود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: دغدغه اصلی ایشان، تبدیل دانش به صنعت و محصول برای رفع نیازهای کشور بود و صرفاً به علم برای علم اعتقاد نداشت. او با فرآیندهای این مسیر به خوبی آشنا بود و در آن نقشی کلیدی ایفا می‌کرد.

خسروپناه، عقلانیت و پیوند دانش با حکمت و فلسفه را از دیگر وجوه ممتاز شخصیت شهید طهرانچی برشمرد و خاطرنشان کرد: این شهید بزرگوار تلاش می‌کرد میان دانش فیزیک و حکمت پیوند برقرار کند و مباحث عمیق فلسفی را با فیزیک مدرن ترکیب می‌نمود.

وی همچنین به صفا، حالات عرفانی و منش اخلاقی آن شهید اشاره کرد و گفت: متانت، صبر، تواضع و خلق نیکو از ویژگی‌های اخلاقی برجسته ایشان بود که از یک شخصیت وارسته نشأت می‌گرفت.

در پایان این دیدار، خسروپناه بار دیگر بر لزوم ادامه راه شهدای علم و فناوری تأکید کرد و گفت: خون این شهیدان، حرکت پرشتاب علمی کشور را تضمین خواهد کرد و دانش‌آموختگان مکتب آن‌ها، این مسیر را با قدرت و صلابت ادامه خواهند داد.