میرغضنفری: تقویت زیرساخت های آبی اولویت مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح جمعه با حضور در بخش مرکزی از روند اجرای عملیات لایروبی نهر «گالشخیل» بازدید کرد و گفت: با اجرای عملیات لایروبی انهار و هماهنگی کشاورزان با تقویم زراعی و برنامه رهاسازی آب، تلاش میشود دغدغهای در فصل کشاورزی پیشرو وجود نداشته باشد.
میرغضنفری در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در فصل زراعی، اظهار کرد: لایروبی نهر گالشخیل به طول سه کیلومتر با هدف بهبود آبرسانی به حدود ۳۰۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه در حال انجام بوده و در مراحل پایانی قرار دارد تا در فصل کشاورزی پیشرو مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه استفاده هدفمند از منابع آبی موجود نقش مهمی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی دارد، افزود: تمامی تلاشها بر این است که با برنامهریزی مناسب، آب مورد نیاز کشاورزان بهموقع تأمین شود و کشاورزان نیز با همراهی با تقویم زراعی و برنامههای اعلامی رهاسازی آب از سوی آب منطقهای، زمینه توزیع عادلانه آب را فراهم کنند.
فرماندار رشت همچنین به اجرای سایر پروژههای مهم لایروبی در سال جاری اشاره کرد و گفت: لایروبی نهر ۲۰ کیلومتری «چگرجوب» منشعب از خمامرود که تأمینکننده آب حدود ۱۱ هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان رشت است، پس از بیش از سه دهه با هدف بهبود انتقال آب به انجام رسیده است.
وی ادامه داد: نهر «قاضیان» منشعب از گلهرود در بخش سنگر نیز به طول پنج کیلومتر که آبرسانی به بیش از چهار هزار هکتار از اراضی شالیزاری سنگر و رشت را برعهده دارد، پس از بیش از دو دهه با تلاش پیمانکاران آب منطقهای لایروبی شده است.
میرغضنفری با بیان اینکه این اقدامات از اوایل دیماه آغاز شده، تصریح کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در افزایش بازدهی انتقال آب، بهبود آبرسانی به اراضی شالیزاری پاییندست شبکه سفیدرود و آمادگی هرچه بهتر برای فصل کشاورزی خواهد داشت.
فرماندار رشت در پایان بر تداوم برنامههای زیرساختی در حوزه آب و کشاورزی تأکید کرد و گفت: حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساختهای بخش کشاورزی از اولویتهای مدیریت شهرستان است تا شرایط مناسبی برای تولید و امنیت غذایی فراهم شود.
نظر شما