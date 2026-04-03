۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

زنجیره تاثیرات جنگ آمریکا علیه ایران به فروشندگان آمازون رسید

در ادامه عواقب جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران آمازون برای فروشندگانی که از شبکه توزیع آن استفاده می کنند ۳.۵ درصد هزینه اضافی سوخت اعمال کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این سیاست پتانسیل افزایش قابل توجه هزینه ها بر فروشندگانی را دارد که برای فروش محصولاتشان به این غول تجارت الکترونیک متکی هستند.

آمازون به این نشریه اعلام کرده افزایش بهای سوخت در آینده نزدیک اجرایی می شود هرچند شرکت اعلام کرد به ارزیابی پتانسیل تغییر سیاست با توجه به تحول شرایط ادامه می دهد.

یک سخنگوی شرکت در این باره گفت: افزایش هزینه های سوخت و لجستیک هزینه های عملیاتی در سراسر صنعت را افزایش می دهد. اما تا کنون افزایش بهای سوخت را جبران کرده ایم اما ما نیز شبیه شرکت های بزرگ دیگر در زمانی که هزینه ها بالا برود افزایش موقت بها را اجرا می کنیم تا این هزینه ها جبران شود.

به گفته این سخنگو افزایش بهای سوخت بسیار کمتر از مقداری است که حامل های بزرگ انرژی اعمال کرده اند.

سیاست جدید از ۱۷ آوریل اعمال می شود و روی فروشندگانی تاثیر می گذارد که از سرویسFulfillment آمازون استفاده می کنند.
این سرویس که به نام FBA خوانده می شود به شرکت ها اجازه می دهد محصولاتشان را از انبارهای آمازون ارسال کنند. کالاها در این انبارها بسته بندی و برای خریدار ارسال می شوند. آمازون فاش نکرده چه تعداد فروشنده از این سرویس استفاده می کنند اما برنامه مذکور بخش عظیمی از فروشندگان طرف ثالث در این پلتفرم را در بر می گیرد.

آمازون نخستین بار این نوع از افزایش بهای سوخت را در ۲۰۲۲ میلادی اعمال کرد که در واقع آخرین باری بود که بهای نفت خام به ازای هر بشکه به بالای ۱۰۰ دلار رسید.

شیوا سعیدی

    • تندرو IR ۱۲:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      0 0
      پاسخ
      یه جای کار می لنگه فکر کنم افزایش 35درصده نه 3.5 درصد چون سوخت خیلی گرون شده

