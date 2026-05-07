جنگ آمریکا علیه ایران درآمد مالک اسنپ چت را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در همین راستا ارزش سهام آن در بازار هفت درصد کاهش یافت.

این شرکت همچنین از پایان قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری با شرکت هوش مصنوعی «پرپلکسیتی» خبر داد. هدف این قرارداد پاسخ دادن به سوالات کاربران داخل اپلیکیشن اسنپ چت بود که در نوامبر ۲۰۲۵ ارائه شد.

درآمد تبلیغات در این سه ماهه سه درصد رشد کرد و به ۱.۲۴ میلیارد دلار رسید که عمده دلیل آن تبلیغات پاسخ محور بود که برای انگیزش اقداماتی خاص مانند دانلود اپلیکیشن ها یا بازدید وب سایت ها طراحی شده بود. این شرکت اعلام کرد در ماه مارس به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران در خاورمیانه، حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار خسارت دیده و پیش بینی می کند عدم قطعیت جئوپلتیکی همچنان ادامه یابد.

متوسط درآمد شرکت به ازای هر کاربر(ARPU)در سه ماهه نخست ۲۰۲۶ میلادی نیز کاهش یافته و تخمین کارشناسان یعنی رقم ۳.۲۱ دلار کمتر بوده زیرا این شرکت روی بازارهای بین المللی از جمله خاورمیانه، آمریکای شمالی، هندوستان و آسیا اقیانوسیه تمرکز کرده است.

همچنین این شرکت اعلام کرد روزانه ۴۸۳ میلیون کاربر فعال در سه ماهه نخست سال دارد که ۹ میلیون کاربری بیشتر از سه ماهه قبل است. اما تعداد کاربران فعال روزانه در آمریکای شمالی کاهش یافته و از سوی دیگر رشد درآمد این منطقه نیز کند شده و به دو درصد رسیده است.

اسنپ که بین پلتفرم های بزرگی مانند تیک تاک و متا در بازاری شلوغ گیر کرده، برای افزایش درآمد به حق اشتراک پولی روی آورده است.