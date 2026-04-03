هشدار به آمریکا درباره تهدید ترامپ علیه زیرساختهای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای پی در پی او مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی علاوه بر زیر ضربه بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.

وی بیان کرد: کشورهای میزبان پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، چنانچه بخواهند آسیب نبینند، بایستی حتماً آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند. و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم