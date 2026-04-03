۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

هشدار به آمریکا درباره تهدید ترامپ علیه زیرساختهای ایران

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نسبت به عواقب عملی کردن تهدیدات درباره حمله به زیرساخت‌های ایران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص) اعلام کرد: در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای پی در پی او مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی علاوه بر زیر ضربه بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.

وی بیان کرد: کشورهای میزبان پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، چنانچه بخواهند آسیب نبینند، بایستی حتماً آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند. و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

محسن صمیمی

    • IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      هر تجاوزی با واکنش سخت ایران مواجه خواهد شد اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا اسرائیل جنایتکار آن را کنار نمی گذارد. ما از شهریور ماه سال 1359 تاکنون به همه جنایتکاران جنگی در منطقه خاورمیانه، غرب آسیا و جهان ثابت کرده ایم که هیچ جنایت، حمله و تجاوز را بدون پاسخ و بدون جواب نمی گذاریم. و از آمریکا و هم حامیانش انتقام می گیریم.
    • سید علی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      درود بی پایان بر رزمندگان و مدافعان مام وطن . منتظر پاسخ یکی دیگر از بی شرمی های ترامپ در تخریب پل بی یک کرج هستیم . ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم به فضل اللهی
    • سیدابراهیمی IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      رویکردهای این فرد اصلا ارزش تحلیلی ندارد،فردی است به تصریح روان شناسان،از جمله برادر زاده روان شناس اش،خود شیفته و متوهم که در رویاهای فردی و کیش شخصیت خود بسر می برد..گویا فردی است که از عصر حجر یا قرون استعماری گذشته به وسیله ای به زمان ما آورده شده! واقعا جای تعجب است از مردم امریکا که این فرد دارای مشکلات روانی را به قدرت رسانده اند و سخنان او را می شنوند! بهترین علاج افراد خودشیفته،بی اعتنایی به آنها و ایزوله کردن آنان است!
    • IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      خدا سپاه امت اسلامی را در پناه امام زمان عج محفوظ فرماید ان شالله در این جنگ تاریخی و بسیار بزرگ حق و باطل در مقابل هم قرار گرفتند چنانکه در زمان رسول خدا ص اینطور بود تمام حق در مقابل تمام کفر ادامه راه بشریت به سوی خدا و دشمن خدا در این جنگ معلوم میشود خدایا سپاه اسلام را توانمند و پیروز کامل عنایت بفرما یا الله
    • IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      حمله به زیر ساختهای یک کشور مصداق بارز جنایت جنگیه ،مردم ایران خواهان جنگ نبودند وخواهان پسرفت کشوری هم نبودنتد ،تهدید کردند به حمله به نیروگاهای برق ،الان که فصل بهاره وکسی کولر روشن نمی کنه ،ولی به هرحال حمله به نیروگاههای برق ،با عث ضرر میشه ولی ضرری که کشورهای دیگه می کنتد بیشتره
    • behzad IR ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      اگر قاره پیما داشتیم الان تاسیسات خود امریکا رو میزدیم... نه عربا که ترامپ هیچ ارزشی براشون قایل نیست....
    • سهیلا IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۴
      سرهنگ ذوالفقاری،سلام، خدا پشت وپناهتون باشه.هرروز برات دعا میکنم.آمین

