به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهایش این بیانیه را قرائت کرد.

بسم الله القاصم الجبارین

در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای پی‌درپی او، مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم:

در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، علاوه‌بر زیرضربه‌بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان، و کشورهای میزبان و هم‌پیمان آمریکا و رژیم را، شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.

کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، چنان‌چه بخواهند آسیب نبینند، باید حتماً آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم