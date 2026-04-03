  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۲۳

 هشدار سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیاء در پاسخ به یاوه‌گویی‌های ترامپ

قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهایش هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهایش این بیانیه را قرائت کرد.

بسم الله القاصم الجبارین

در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس‌جمهور آمریکا و تهدیدهای پی‌درپی او، مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران، مجدداً هشدار می‌دهیم:

در صورتی که به این تهدیدها عمل شود، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، علاوه‌بر زیرضربه‌بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا، در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهم‌تر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان، و کشورهای میزبان و هم‌پیمان آمریکا و رژیم را، شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد.

کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، چنان‌چه بخواهند آسیب نبینند، باید حتماً آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6790841

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      بزنید پل شوخراب کنید هشدارچیه.اینا هدفشان ازاین کارها ضرر مالی فراوان وخسارت به این کشورو مردمش هست شماهم ۲برابرش بهشون بزنید ضعیف شون کنید
    • IR ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 1
      پاسخ
      ایران باید هرچه زودتر فشار نظامی و منطقه ای را بر آمریکا آنقدر زیاد کند ..تا آمریکا منطقه را ترک نماید ..قبل از آنکه ناتو به آنها بپیوندد.در این موضوع.زمان بنفع ما نیست

