۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

خدمت‌رسانی ۱۸ هزار داروخانه به مردم در روزهای جنگی 

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، از فعالیت ۱۸ هزار داروخانه به صورت شبانه‌روزی در کشور خبر داد.

هادی احمدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: داروخانه های سرپایی کشور از همان روزهای نخست حمله دشمن آمریکایی صهیونی به کشورمان، به طور فعال در خدمت مردم بوده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت تامین دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، افزود: خوشبختانه در این روزها، مشکل حادی در دسترسی مردم و بیماران به داروهای مورد نیازشان وجود نداشته است.

مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران، به آسیب های وارده بر اثر حملات دشمن به برخی از کارخانه‌های داروسازی کشور، ادامه داد: با توجه به کثرت و گستردگی شرکت‌های دارویی در کشور، هیچ مشکلی در تولید دارو نداریم.

احمدی با اشاره به وجود ذخایر استراتژیک دارویی در کشور، افزود: ۱۸ هزار داروخانه در سراسر کشور به طور شبانه روزی در خدمت بیماران و مردم هستند و داروسازان ما نشان داده اند همواره پای کار هستند.

حبیب احسنی پور

