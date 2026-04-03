  1. سلامت
  2. بهداشت
۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

تصویرسازی به درک کودکان از شرایط بحرانی کمک می‌کند

یک روانپزشک گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمکی به کودکان در شرایط بحران، تصویرسازی و درک تدریجی واقعیت‌های اطرافشان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکجو روان‌پزشک و روان درمانگر با اشاره به افزایش اضطراب و کلافگی در میان کودکان، تأکید کرد: شرایط ماه‌های اخیر تأثیر قابل توجهی بر روحیه و رفتار آن‌ها گذاشته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کودکان در این مدت دچار عصبانیت، بی‌قراری و تغییرات رفتاری شده‌اند، گفت این واکنش‌ها با توجه به تجربه‌ی حوادث و فشارهای اخیر، قابل درک است.

به گفته‌ی این روان‌ درمانگر، تعطیلی‌های مکرر مدارس به‌دلیل آلودگی هوا، جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد و تیرماه، و همچنین رخدادهای تلخ ماه‌های گذشته، از جمله عواملی بوده‌اند که فشار روانی زیادی بر کودکان وارد کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، افزود: مدرسه نقش مهمی در خلاقیت، تعامل اجتماعی، همدلی و تجربه‌ی زندگی جمعی برای کودکان دارد و همین فضا به آن‌ها احساس حضور، امنیت و هویت می‌دهد.

این روان‌شناس در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، یکی از مهم‌ترین اقدامات کمکی‌ به کودکان، تصویرسازی و درک تدریجی واقعیت‌های اطرافشان است؛ این موضوع می‌تواند از تبدیل تجربه‌های تلخ به کابوس‌های ماندگار جلوگیری کند.

کد مطلب 6790302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها