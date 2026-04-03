به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکجو روانپزشک و روان درمانگر با اشاره به افزایش اضطراب و کلافگی در میان کودکان، تأکید کرد: شرایط ماههای اخیر تأثیر قابل توجهی بر روحیه و رفتار آنها گذاشته است.
وی با بیان اینکه بسیاری از کودکان در این مدت دچار عصبانیت، بیقراری و تغییرات رفتاری شدهاند، گفت این واکنشها با توجه به تجربهی حوادث و فشارهای اخیر، قابل درک است.
به گفتهی این روان درمانگر، تعطیلیهای مکرر مدارس بهدلیل آلودگی هوا، جنگ ۱۲ روزه در اواخر خرداد و تیرماه، و همچنین رخدادهای تلخ ماههای گذشته، از جمله عواملی بودهاند که فشار روانی زیادی بر کودکان وارد کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه مدرسه تنها محل آموزش درسی نیست، افزود: مدرسه نقش مهمی در خلاقیت، تعامل اجتماعی، همدلی و تجربهی زندگی جمعی برای کودکان دارد و همین فضا به آنها احساس حضور، امنیت و هویت میدهد.
این روانشناس در ادامه خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، یکی از مهمترین اقدامات کمکی به کودکان، تصویرسازی و درک تدریجی واقعیتهای اطرافشان است؛ این موضوع میتواند از تبدیل تجربههای تلخ به کابوسهای ماندگار جلوگیری کند.
