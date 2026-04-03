۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

شهادت پاسدار مدافع وطن «محمدحسین صوفی» در حملات دشمن به خرم‌آباد

شهادت پاسدار مدافع وطن «محمدحسین صوفی» در حملات دشمن به خرم‌آباد

خرم‌آباد - روابط‌عمومی سپاه لرستان از شهادت پاسدار مدافع وطن «محمدحسین صوفی» در حملات بامداد ۱۳ فروردین دشمن به خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط‌عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

به اطلاع مردم شریف و شهیدپرور استان لرستان می‌رساند در پی حملات متجاوزانه آمریکایی صهیونی به شهرستان خرم‌آباد سردار سرافراز و پیش‌کسوت جهاد و ایثار شهید «محمدحسین صوفی» از شهرستان ازنا به فیض شهادت نائل آمد.

شهادت پاسدار مدافع وطن «محمدحسین صوفی» در حملات دشمن به خرم‌آباد

این رزمنده دلاور و پیش‌کسوت، از روز اول جنگ رمضان، به‌صورت داوطلبانه دوشادوش رزمندگان هوا فضای سپاه مستقر بود.

سردار شهید «محمدحسین صوفی» علاوه بر هشت سال جنگ تحمیلی، شش سال نیز در قامت مدافع حرم در میدان جهاد و مقاومت حضور مخلصانه‌ای داشتند که پس از سال‌ها تلاش و شوق شهادت، عاقبت بامداد روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ به رهبر و هم‌زمان شهیدش پیوست.

ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده محترم ایشان، هم‌زمان و مردم شهیدپرور استان لرستان و شهرستان ازنا، اعلام می‌دارد مراسم‌های تشییع و تدفین این مجاهد راه حق، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

