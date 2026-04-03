به گزارش خبرگزاری مهر، روابطعمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در اطلاعیهای اعلام کرد:
بسمالله الرحمن الرحیم
به اطلاع مردم شریف و شهیدپرور استان لرستان میرساند در پی حملات متجاوزانه آمریکایی صهیونی به شهرستان خرمآباد سردار سرافراز و پیشکسوت جهاد و ایثار شهید «محمدحسین صوفی» از شهرستان ازنا به فیض شهادت نائل آمد.
این رزمنده دلاور و پیشکسوت، از روز اول جنگ رمضان، بهصورت داوطلبانه دوشادوش رزمندگان هوا فضای سپاه مستقر بود.
سردار شهید «محمدحسین صوفی» علاوه بر هشت سال جنگ تحمیلی، شش سال نیز در قامت مدافع حرم در میدان جهاد و مقاومت حضور مخلصانهای داشتند که پس از سالها تلاش و شوق شهادت، عاقبت بامداد روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ به رهبر و همزمان شهیدش پیوست.
ضمن عرض تبریک و تسلیت به خانواده محترم ایشان، همزمان و مردم شهیدپرور استان لرستان و شهرستان ازنا، اعلام میدارد مراسمهای تشییع و تدفین این مجاهد راه حق، متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
