فلاحتی: ایران در خط مقدم کارزار جهانی مقابل دشمنان انسانیت قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی شامگاه شنبه در اجتماع بزرگ شبانه مردم رشت در خونخواهی امام شهید و بیعت با رهبری معظم انقلاب اسلامی در میدان شهدای ذهاب(شهرداری) رشت با بیان اینکه حضور گسترده مردم در صحنه را نشانهای از بصیرت و آمادگی ملت ایران در برابر دشمنان است، اظهار کرد: امروز ملت ایران در یک کارزار بزرگ جهانی در برابر دشمنان انسانیت قرار گرفته است و در خط مقدم این نبرد، نیروهای مسلح کشور، جوانان غیور، سپاه، ارتش و سایر مدافعان امنیت ایستادهاند.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر دستیابی مردانی از سرزمین ایران به دانش حتی اگر در ستاره ثریا باشد، اظهار کرد: امروز نیز میبینیم که ملت ایران با اتکا به ایمان و اراده خود توانسته به قدرتی دست یابد که قدرتهای بزرگ جهان از آن هراس دارند.
امام جمعه رشت با بیان اینکه حضور مردم در چنین صحنههایی در تاریخ ماندگار خواهد شد، افزود: شاید امروز خودمان اهمیت این لحظهها را بهخوبی درک نکنیم، اما نسلهای آینده به این تصاویر و صحنهها افتخار خواهند کرد؛ همانگونه که ما امروز آرزو داریم لحظههایی از زندگی و سخنان شخصیتهایی چون میرزا کوچک جنگلی را به تصویر و صدا در اختیار داشتیم.
فلاحتی با اشاره به پیشینه درخشان مردم گیلان در دفاع از استقلال و عزت کشور گفت: این سرزمین همواره خاستگاه مردان بزرگی بوده که در برابر ظلم و سلطه ایستادهاند. از نهضت جنگل و قیام میرزا کوچک جنگلی گرفته تا مجاهدتهای فرزندان گیلان در دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم، همواره نام این دیار با غیرت، مقاومت و دفاع از حق گره خورده است.
وی همچنین با اشاره به برخی افراد که در بزنگاههای تاریخی، راهی جز ترک وطن و همراهی با دشمنان انتخاب نکردهاند، اظهار کرد: در مقابل این ملت مقاوم، کسانی نیز هستند که وطن خود را رها کردهاند و به جای ایستادن در کنار مردمشان، در کنار دشمنان این سرزمین قرار گرفتهاند؛ اما تاریخ نشان داده است که نام و یاد ملتهای مقاوم باقی میماند و سرنوشت وطنفروشان جز فراموشی و بیاعتباری نخواهد بود.
آیتالله فلاحتی همچنین با اشاره به تحولات منطقه و جهان، مقاومت ملت ایران را عامل بهت و شگفتی بسیاری از ملتها دانست و تصریح کرد: امروز افکار عمومی جهان به خوبی تفاوت میان صداقت ملت ایران و روایتهای دروغین دشمنان را تشخیص داده است.
وی با قدردانی از نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجیان که مسئولیت تأمین امنیت کشور را بر عهده دارند، گفت: امنیت امروز کشور مرهون مجاهدتها و ایثارگریهای این عزیزان است و ملت ایران قدردان فداکاریهای آنان است.
امام جمعه رشت با اشاره به سالروز شهادت یکی از قهرمانان گیلانی دفاع مقدس افزود: فردا سالروز شهادت سردار شهید حسین املاکی است؛ فرماندهای که امامشهیدمان در سخنرانیشان از این سردار پرافتخار گیلان یاد کردند، فرماندهی که با اخلاص، شجاعت و روحیهای مثالزدنی در جبهههای نبرد حضور یافت و سرانجام جان خود را در راه دفاع از اسلام و ایران تقدیم کرد. نام و یاد چنین شهیدانی امروز الهامبخش جوانانی است که در میدانهای مختلف برای عزت این کشور تلاش میکنند.
