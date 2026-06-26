به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلی امام خمینی(ره) رشت برگزار شد، با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین وظایف حاکم اسلامی در قبال معصیت‌کاران پرداخت.

امام جمعه رشت با اشاره به بحث هفته‌های گذشته درباره لزوم جلوگیری حاکم اسلامی از معصیت در جامعه، اظهار کرد: در آیات و روایات، تنفر از خود معصیت‌کار بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. خدای متعال در سوره ذاریات، بر دروغگویان علنی نفرین فرستاده و در آیات دیگر، مجرمان را لایق سنگباران فرشتگان معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: انسانی که علناً احکام خدا را لگدمال کرده و به اشاعه فساد در جامعه می‌پردازد، باید مورد تنفر قرار گیرد و این انزجار، نشان از غیرت دینی و التزام به ارزش‌های الهی دارد.

گرامیداشت ایام محرم و شهادت امام سجاد(ع)

آیت‌الله فلاحتی با گرامیداشت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، از حضور پرشکوه مردم در مراسم عزاداری حسینی قدردانی کرد و گفت: از خدای متعال مسئلت دارم که همه ما را با حسین(ع) محشور بفرماید.

وی با اشاره به فرا رسیدن دوازدهم محرم و سالروز شهادت امام سجاد(ع)، تصریح کرد: آن حضرت با دعا و نیایش و همراهی حضرت زینب(س)، نهضت حسینی را برای مردم تبیین کردند و درود خدا بر این انسان‌های الهی باد.

تأکید بر برخورد قاطع با آتش‌زدن مساجد

امام جمعه رشت در ادامه با اشاره به هفتم تیر، سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و ۷۲ تن از یارانش و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، بر لزوم برخورد قاطع با عوامل آتش‌زدن مساجد در سال ۱۴۰۴ تأکید کرد و گفت: کسانی که مساجد و قرآن‌ها را به آتش کشیدند، باید با آنها با اشد مجازات برخورد شود.

وی افزود: آن‌ها فکر می‌کردند مشکلات اقتصادی مردم را از دین و مسجد دور کرده است، اما مردم گیلان با حضور در خیابان‌ها و عزاداری‌ها، نشان دادند که این محاسبات غلط بوده و مردم از این هنجارشکنان متنفرند.

مذاکره میدان مبارزه است؛ نه میدان آشتی

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، اضافه کرد: اصل مذاکره با محتوای آن تفاوت دارد. رهبر معظم انقلاب روی محتوا حرف دارند و ما به مذاکره‌کنندگان خود بی‌اعتماد نیستیم، اما محتوای مذاکره باید مورد عنایت قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ما مذاکره را میدان مبارزه می‌دانیم، نه میدان آشتی و انفعال. جمهوری اسلامی طلبکار است و باید حق خود را از آمریکایی‌ها بستاند. ما با مردم آمریکا مشکلی نداریم، بلکه از سردمداران فاسد آن اعلام بیزاری می‌کنیم و شعار مرگ بر آمریکا همیشه باقی است.

امام جمعه رشت با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ایران ریشه‌ای و پایان‌ناپذیر است، تصریح کرد: آمریکا امروز در شرایط محاصره سیاسی و امنیتی قرار دارد و هر جا پا گذاشته، جز ویرانی و بدبختی چیزی به همراه نداشته است.

آیت‌الله فلاحتی با برشمردن مطالبات ملت ایران از مذاکرات، گفت: پایان جنگ در سراسر منطقه، اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، حفظ حقوق هسته‌ای، آزادسازی تمام دارایی‌های مسدود شده و لغو کامل تحریم‌ها، از جمله خواسته‌های به حق ملت ایران است.

وی تأکید کرد: ادبیات ما در مذاکره باید ادبیات مقاومت باشد، نه انفعال و ضعف. خط قرمز ما رهبر معظم انقلاب است و جنگ و صلح به دست ایشان تعیین می‌شود.

امام جمعه رشت در پایان ضمن قدردانی از نیروی دریایی سپاه پاسداران و همه نیروهای مسلح، بر حفظ وحدت کلمه حول محور ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: تاکنون ما به خاطر ایستادگی و حضور شما در صحنه، پیروز میدان بوده‌ایم و این مسیر را با قدرت ادامه خواهیم داد.