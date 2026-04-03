دلجویی از خانواده شهید «حسینی»؛ تشییع پیکر شهید پس از نماز جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از مسئولان شهرستان فردوس پیش از ظهر جمعه با حضور در منزل شهید علی‌اصغر حسینی، از شهدای جنگ رمضان، ضمن دلجویی از خانواده این شهید، یاد و خاطره رشادت‌ها و فداکاری‌های وی را گرامی داشتند.

شهید علی‌اصغر حسینی از نیروهای پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که در پی حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در منطقه عملیاتی، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این دیدار، مسئولان با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ عزت و امنیت کشور، صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا را ستودند و بر ادامه راه این عزیزان تأکید کردند.

بر اساس این گزارش، پیکر مطهر این شهید والامقام امروز پس از اقامه نماز جمعه، بر دستان مردم ولایتمدار و بصیر شهرستان فردوس از محل مصلی تا میدان غدیر تشییع خواهد شد.

همچنین آیین خاکسپاری این شهید فردا در زادگاهش، روستای نیگنان از توابع شهرستان بشرویه برگزار می‌شود.