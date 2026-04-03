حجت الاسلام داودی: حضور میدانی مردم دشمن را مستاصل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسعود داودی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت پرهیز از طمعورزی در زندگی فردی و اجتماعی، اظهار کرد: حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه ۳۱ نهجالبلاغه طمع را مانند مرکبی سرکش معرفی میفرمایند که انسان را به سوی هلاکت میبرد و باید این مرکب را رام کرد.
حجتالاسلام داودی با گرامیداشت روز ملی فناوری هستهای (۲۰ فروردین)، گفت: دانشمندان هستهای کشورمان میانگین سنی کمتر از ۳۰ سال دارند، در حالی که دانشمندان هستهای جهان بالای ۷۰ سال هستند. ما از انرژی هستهای برای برق، کشاورزی و پزشکی استفاده میکنیم. یک میلیون بیمار در کشور به رادیوداروهای هستهای نیاز دارند.
وی با اشاره به فتوای رهبر شهید درباره سلاح هستهای خاطرنشان کرد: ایشان به دلیل کشتار جمعی و تخریب محیط زیست، بمب هستهای را حرام میدانستند. اما اگر دشمن حریمشکنی کند، معلوم نیست در آن خط قرمز بمانیم. دشمن بداند اگر نیروگاه بزنی، نیروگاهت را میزنیم و اگر فراتر بروی، قطعاً نقره داغ خواهی شد.
امام جمعه فومن با اشاره به تحولات اخیر جنگ، اظهار داشت: دشمن محاسبه کرده بود با شهادت رهبر عزیز و ترور شخصیتهای نظامی و سیاسی، ظرف دو سه روز پرونده ایران اسلامی را ببندد و ایران متلاشی و تجزیه شده را رقم بزند، اما غافل از آنکه رهبر ما با مشتهای گرهکرده به شهادت رسید و ملت، امت آن رهبر است.
وی با بیان اینکه امروز اسلام و ایران اسلامی با هم تطابق دارند، افزود: سردار دلها فرمود «ایران حرم است، اگر این حرم آسیب ببیند، همه حرمها آسیب میبینند». اگر ایران آسیب ببیند، کربلا هم حفظ نمیشود.
حجتالاسلام داودی با اشاره به ضدونقیضگوییهای رئیسجمهور آمریکا، تصریح کرد: ترامپ میگوید ۹۰ درصد از تأسیسات نظامی ایران را زدم، بعد میبیند سیلی محکم میخورد، میگوید ۵۰ درصد زدم. الحمدالله تونلهای موشکی ایران به حساب شما نمیآید. شما که گفتید کار حزبالله تمام است، اسرائیل حدس میزند حزبالله حداقل ۱۵ هزار موشک دیگر دارد.
وی با اشاره به زوزههای رسانهای دشمن، گفت: یک خبرنگار مصری قسم میخورد و میگوید از جیغ و داد صهیونیستها در مرزها نمیتوانیم بخوابیم. یک جوان اسرائیلی داد میزند چند روز است آسمان را ندیدهام، هر بار بیرون میروم آژیر میزند و میروم زیرزمین.
امام جمعه فومن با اشاره به پویش ثبتنام داوطلبان برای مقابله با تهدید جنگ زمینی، گفت: امروز قالیباف اعلام کرد ۸ میلیون ایرانی غیرتمند برای جنگ رو در رو ثبتنام کردهاند. این یعنی غیرت ایرانی، این یعنی عزت ایرانی.
وی با بیان اینکه دشمن محاسباتش به هم ریخته، افزود: ترامپ ۱۰ تا ۱۲ نفر از مسئولان رده بالای نظامی خود را وسط جنگ برکنار کرد. این یعنی در درون پاشیده شدهاند. ایران اسلامی جنگ را با یک اتاق فکر متمرکز اداره میکند.
حجتالاسلام داودی در پایان با اشاره به سقوط دومین هواپیمای اف ۳۵ آمریکا در مرکز ایران، گفت: این هواپیما با تیر جوانان غیرتمند شما سرنگون شد. مردم میگویند آتشبس را نمیپذیریم، قطعنامه را نمیپذیریم. این دشمن دیوانه را باید ضربهای زد که نابود شود.
