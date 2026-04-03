قریشی: مردم آذربایجان غربی در پویش «جانفدا» مشارکت داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به اجرای پویش جانفدا در کشور اظهار کرد: هر کس دل در گرو کشور دارد در این پویش شرکت می کند، تاکنون ۸ میلیون نفر در این پویش مشارکت داشتند که موضوع قابل توجهی است.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه مقاومت و ایستادگی رزمندگان اسلام در برابر دشمنان، اظهار کرد: رزمندگانی که در لانچرها فعالیت میکنند در مسیر امام حسین(ع) هستند، چرا که به شعار «هیهات منالذله» اعتقاد دارند و در برابر دشمن ایستادگی کرده و زیر بار ذلت نمیروند.
حجت الاسلام قریشی افزود: این رزمندگان حتی با شهادت همرزمان خود، مسیر مقاومت و مبارزه را رها نکرده و با قدرت بیشتری راه آنان را ادامه میدهند.
امامجمعه ارومیه با بیان اینکه کشور در شرایط حساس و ویژهای قرار دارد، گفت: واقعیت این است که در وضعیتی قرار گرفتهایم که نسبت به سایر زمانها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و تاریخ جدیدی در جمهوری اسلامی ایران در حال شکلگیری است؛ در این میان ملت ایران در مقابل جبهه باطل ایستاده است.
وی ادامه داد: مردم ایران بیش از یک ماه است که در میدان حضور داشته و در تجمعات شبانه حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام کردهاند و پرچم و اعتقاد راسخ به «لا اله الا الله» در دست ملت ایران است.
مقاومت تنها مسیر عزت، اقتدار و پیروزی است
حجت الاسلام قریشی با اشاره بر اینکه مسیر عزت، اقتدار و پیروزی، مقاومت است، تصریح کرد: این میزان از ایستادگی و استقامت قابل تعظیم بوده و دشمن از حضور گسترده مردم در میدان مبهوت شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، مسئولان نیز در میدان حضور دارند و اینگونه نیست که از صحنه کنار بکشند؛ چنانکه رهبر انقلاب اسلامی، فرماندهان و مسئولان عالیرتبه کشور در میدان حضور داشتند و حتی به همراه خانوادههای خود به شهادت رسیدهاند و امروز در جامعه مطرح است که قبول مسئولیت، به معنای پذیرش شهادت است؛ واقعا تعبیر درستی است.
امامجمعه ارومیه اضافه کرد: برخلاف عرف برخی کشورها که مسئولان خانوادههای خود را به مکانهای امن منتقل میکنند، مسئولان ایران اسلامی همانند سایر مردم در میدان حضور داشته و حتی به صورت خانوادگی به شهادت رسیدهاند.
وی با انتقاد از برخی کشورهای عربی گفت: این کشورها به جای اتحاد با ایران و ایستادگی در جبهه حق، دچار تنزل شده و در مسیر وابستگی به آمریکا حرکت میکنند و امروز آنچنان متزلزل شدهاند که حاضر هستند فلان جای ترامپ را ببوسند.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به توان دفاعی کشور اظهار داشت: آمریکا مدعی بود که هیچکس نمیتواند جنگنده اف-۳۵ را ساقط کند، اما در جریان جنگ، جوانان غیور ایران موفق شدند دو فروند از این هواپیماها را سرنگون کرده و قدرت پوشالی آمریکا را به جهانیان نشان دهند.
ساختار قدرت بین المللی باید بازنگری شود
نماینده ولیفقیه در آذربایجانغربی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ساختار سازمان ملل متحد گفت: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا با ایجاد حق وتو در سازمان ملل، زمینه اعمال قدرت و قلدری خود را فراهم کرد؛ در حالی که امروز یا باید این حق وتو بهطور کامل حذف شود یا جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره کشورهایی قرار گیرد که از این حق برخوردار باشد
حجت الاسلام قریشی با استناد به سخنان رهبر شهید و آموزههای امام حسین (ع)، تأکید کرد: ملت ما با ترامپ بیعت نخواهد کرد و همچنان در برابر این دشمنان جنایتکار ایستادگی خواهند کرد.
وی، علت این ایستادگی مردم را درس آزادگی آموخته از نهضت امام حسین (ع) دانست و گفت: ما هرگز با فردی مثل ترامپ بیعت نمیکنیم و این فرهنگ و باور شکستناپذیر است.
امام جمعه ارومیه خاطرنشان کرد: در دین اسلام خداوند قبول ذلت را حرام کرده است و مسلمان واقعی هرگز ذلت را نمیپذیرد، چراکه عزت فقط نزد خداوند است.
