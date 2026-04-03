امام جمعه موقت بوشهر: اقتدار ایران معادلات دشمن را بر هم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اکبر اسماعیلی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با قدردانی از نیروهای مقاومت، خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، مردم ولایت‌مدار، نهادهای حاکمیتی و مجموعه‌های مردمی، اظهار کرد: امیدواریم در سایه وحدت و انسجام ملی، ملت و مسئولان به پیروزی دست یابند.

وی با تسلیت شهادت سردار دریادار تنگسیری و تقدیر از مردم استان بوشهر افزود: مردم این خطه دلاورخیز همواره نشان داده‌اند که تا پای جان برای دفاع از مرزهای ایران اسلامی ایستادگی خواهند کرد.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به تحولات منطقه و آنچه «جنگ تحمیلی سوم» خواند، گفت: آمریکا با اعزام ناوهای هواپیمابر و تجهیزات پیشرفته نظامی به منطقه، در پی نمایش قدرت بود، اما در عمل با مقاومت ایران مواجه شد و به اهداف خود نرسید.

وی ادامه داد: برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، این تجهیزات نه‌تنها نتوانستند به اهداف تعیین‌شده دست یابند، بلکه در مواردی با محدودیت‌ها و ناکامی‌هایی نیز روبه‌رو شدند که نشان‌دهنده خطای محاسباتی دشمن است.

حجت‌الاسلام اسماعیلی با اشاره به تحولات میدانی افزود: مقاومت منطقه‌ای توانسته است با بهره‌گیری از ابزارهای متنوع، معادلات نظامی را تغییر دهد و برتری‌های سنتی دشمن را به چالش بکشد.

پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف

وی در ادامه به ابعاد سیاسی و اقتصادی این تقابل اشاره کرد و گفت: آمریکا در عرصه سیاسی نیز با کاهش همراهی کشورهای دیگر مواجه شده و در جلب حمایت بین‌المللی با چالش روبه‌رو است.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه تحولات اخیر تأثیرات اقتصادی قابل‌توجهی بر معادلات جهانی داشته است، افزود: نوسانات بازار انرژی و فشارهای اقتصادی، از جمله پیامدهای این شرایط برای طرف‌های درگیر بوده است.

وی با تأکید بر پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توان داخلی و فناوری بومی، به جایگاهی دست یافته که توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

حجت‌الاسلام اسماعیلی با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تصریح کرد: این ظرفیت‌ها از جمله مؤلفه‌های مهم قدرت ایران به شمار می‌روند که می‌توانند در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیرگذار باشند.

وی تأکید کرد: حضور مردم در صحنه، انسجام ملی و بهره‌گیری از توانمندی‌های دفاعی، از مهم‌ترین عوامل تقویت اقتدار کشور و ناکامی دشمنان خواهد بود.