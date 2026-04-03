به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست در خطبه‌های نماز جمعه خورموج اظهار کرد: امروز آمریکای خبیث و جنایتکار با غروری مثل ابرهه با تکیه بر فیل ها (ناوها و جنگنده ها) به سمت ملت ایران به عنوان مرکز حق و حقیقت در جهان حمله کرده اما خداوند نشان داده که طرفداران حق پیروزند، سجیل های ما دِمار از روزگارشان را درآورده،شکارهای عجیب و غریب که دنیا را شگفت‌زده کرده است.

وی با تقدیر از حضور مردم مومن، انقلابی و مقاوم در صحنه های دفاع از اسلام، قرآن و ایران و جمهوری اسلامی، تاکید کرد: تا پیروزی کامل سنگر خیابان را حفظ کنیم. امروز مثلث موشک، تنگه و خیابان نفس دشمن را به شماره انداخته است.

امام جمعه دشتی بیان کرد: هر نظام سیاسی در دنیا اگر در این شرایط جنگی قرار می گرفت دستانش را به نشانه تسلیم بالا می برد جز نظام جمهوری اسلامی با پشتوانه شما مردم غیور و مقاوم. امروز دنیا می گوید که ایران ابرقدرت اول دنیا است و توانست مدعیان ابرقدرتی را به زمین بزند.

وی با بیان اینکه آمریکا را در منطقه شکست دادیم، پایگاه‌های ۷۰ ساله اش منهدم شد و در عرصه‌ بین المللی آمریکا را منزوی کردیم افزود: هر چه التماس می‌کند هیچ کشوری با او همراهی نمی کند. از نظر نظامی ابهت آمریکا را شکستیم، در یک کلام با شکست هیبت ساختگی او ،ابرقدرتی آمریکا برای همیشه تمام شد.

زاهددوست افزود: هماهنگی کامل در اتاق عملیات جبهه مقاومت، طراحی چند لایه و پیچیده جنگ،و آمادگی برای هر سناریوی دشمن، و ورود یمن به عنوان یک ضلع مهم و تاثیر گزار دست برتر ایران اسلامی را تثبیت و شکست آمریکا را قطعی کرده است.

وی با بیان اینکه دشمن سه راه دارد خاطرنشان کرد: دشمن باید یا اعلام شکست و فرار کند که غرورش اجازه نمی‌دهد. راه دوم مذاکره و صلح که هیچ ایرانی اجازه نمی دهد. ما هم مشروعیت انتقام و دفاع داریم،هم قدرتش را داریم و هم دنیا به ما حق می دهد.

امام جمعه دشتی ادامه داد: راه سوم کنار رفتن از جنگ بدون تفاهم است که این قطعی است و هزیان گویی های ترامپ معنایش همین است اما سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح ما با صراحت اعلام کرد حتی اگر آنها پایان جنگ را اعلام کنند ما رهایشان نمی کنیم و باید تقاص خون شهدایمان را بگیریم و خسارت را جبران و متجاوزان را تنبیه کنیم.

وی گفت: بعد از سخنرانی اخیر ترامپ همه رسانه های دنیا او را یک دلقک بی عقل خواندند. حالا ببینید سردمداران برخی کشورهای عربی که به او دلبسته اند چقدر بدبخت و بیچاره اند.

زاهددوست اضافه کرد: جنگ امروز فقط نظامی نیست؛ جنگ رسانه‌ای و روانی هم هست، و باید در برابر دروغ‌ها و تهدیدهای توخالی دشمن، روایت درست و امیدآفرین ارائه شود. اولویت رسانه، تریبون‌ها و منابر، باید تبیین جنایات دشمن، نمایش قدرت دفاعی ایران و حفظ وحدت ملی باشد

وی گرامیداشت یاد سردار شهید تنگسیری افزود: برای استان بوشهر افتخار بزرگی است که بار دیگر فرزندی شجاع و غیور و با اخلاص از دیار بوشهر حماسه آفرینی کرد و یادحماسه‌آفرینی سردار شهید رئیسعلی دلواری و نادر مهدوی را زنده کرد و در مسیر دفاع از اسلام و ایران اسلامی به شهادت رسید.

امام جمعه دشتی با اشاره به اینکه جوانان بوشهری راه پرافتخار شهید تنگسیری را ادامه خواهند داد اظهار کرد: ملت شجاع و غیور ایران اسلامی و استان بوشهر مانند رئیسعلی دلواری، نادر مهدوی و علیرضا تنگسیری در برابر زورگویی دشمنان خواهند ایستاد و اجازه پیاده شدن یک سرباز آمریکایی و اجنبی به خاک وطن خود نخواهند داد و اگر دشمن اراده تجاوز به جزایر ما داشته باشد خلیج فارس را از رنگ خون سربازان متجاوز آمریکایی به دریای سرخ تبدیل خواهیم کرد. تکبیر

وی با اشاره به اینکه استقبال هفت میلیون نفر در کمتر از چهار روز هموطنان غیور از شرکت در پویش «جانفدا» و اعلام آمادگی برای جهاد در برابر جبهه استکبار در نوع خود در دنیا بی نظیر است گفت: از همه مردم عزیز دعوت می کنیم برای دلگرمی رزمندگان. و ضعف روحیه دشمنان به این پویش بپیوندید.