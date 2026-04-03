۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات شهری در جنگ

سخنگوی شهرداری تهران ضمن تأکید بر ارائه خدمات بیشتر به شهروندان از رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات شهری در جنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات شهری در جنگ گفت: مردم تهران لایق بهترین‌ها هستند، ما جواب حملات وحشیانه‌ ائتلاف آمریکایی-صهیونی‌ را با خدمات بیشتر انجام می‌دهیم.

به گفته محمدخانی؛ انجام بیش از ۱۷۰ عملیات امدادی، نجات ۳۰۰ نفر از زیر آوار و اسکان اضطراری بیش از ۵ هزار شهروند در ۱۹ هتل از جمله اقدامات و خدمات شهری در جنگ تا به امروز است.

وی افزود: تا آخرین روز جنگ تحمیلی و شکست دشمن در کنار مردم تهران هستیم تا کمتر دچار رنج شوند.

