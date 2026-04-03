به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به رضایت ۷۵ درصدی مردم از خدمات شهری در جنگ گفت: مردم تهران لایق بهترین‌ها هستند، ما جواب حملات وحشیانه‌ ائتلاف آمریکایی-صهیونی‌ را با خدمات بیشتر انجام می‌دهیم.

به گفته محمدخانی؛ انجام بیش از ۱۷۰ عملیات امدادی، نجات ۳۰۰ نفر از زیر آوار و اسکان اضطراری بیش از ۵ هزار شهروند در ۱۹ هتل از جمله اقدامات و خدمات شهری در جنگ تا به امروز است.

وی افزود: تا آخرین روز جنگ تحمیلی و شکست دشمن در کنار مردم تهران هستیم تا کمتر دچار رنج شوند.