خطیب جمعه اهل سنت کنگان: حضور مردم در صحنه بیانگر بصیرت و هوشمندی است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ خلیل افرا در نماز جمعه اهل سنت کنگان با اشاره به اهمیت جهاد فی سبیل الله از دیدگاه قرآن اظهار کرد: جهاد و شهادت در راه خدا از افضل عبادات است و خداوند پاداش‌های خاص برای مجاهدین در نظر گرفته است.

وی ضمن تبریک ۱۲ فروردین سالروز جمهوری اسلامی ایران، این روز را روز بیداری ملتی دانست که تصمیم گرفت سرنوشت خود را در بستر اسلام و استقلال ملی رقم زند.

خطیب جمعه اهل سنت کنگان ضمن تقدیر و تشکر از مجاهدت‌های شجاعانه نیروهای مسلح با هر نام و نشان در مبارزه با امپریالیسم آمریکا و رژیم صهیونیستی، برای سلامتی و پیروزی رزمندگان وطن دعا کرد.

وی شهادت سرافرازانه فرمانده نیروی دریائی سپاه دریابان شهید علیرضا تنگسیری را به محضر مقام معظم رهبری( حفظه‌الله ) و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت و افزود: علم اسلام با شهادت هیج سرداری بر زمین نمی‌ماند و بی شک یاران شهید تنگسیری راه این مجاهد را ادامه خواهند داد.

افرا ضمن تشکر از حضور مردم همیشه در صحنه در پویش تجمعات شبانه، آن را نشان از بصیرت و آگاهی بالای ملت ایران دانست و خواستار توجه و اهتمام بیش از پیش دولتمردان در رسیدگی به امورات مردم شد.