امام جمعه خارگ: ایران معادلات دشمن را به هم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ اظهار کرد: یکی از این سنت های الهی، ایمان و اعتماد به نصرت الهی بود. انقلاب اسلامی ایران، این حرکتی که در تاریکی های خفقان، همچون برقی درخشیدن گرفت، نتیجه اعتماد به نصرت الهی بر پایه ایمان و تقوا بود.
وی اضافه کرد: رهبری کردن انقلابی به این بزرگی، باید دارای نقشهای از قبل طراحی شده و استوار باشد تا بتواند هیمنهی مستکبران جهان را شکسته و با عبور از آنها قدرت حکومت اسلامی را به دست گیرد. مؤلفههای این انقلاب کبیر اسلامی باید برگرفته از متن اسلام باشد تا هویت خویش را هم حفظ و هم به رخ عالمیان بکشد.
امام جمعه خارگ تصریح کرد: ملت ایران این تجربه را دارد که اگر در مقابل زورگوییها و سلطهطلبی مستکبران جهان مقاومت بکند، بدون شک طرف شکست خورده این کارزار، دشمنان نظام اسلامی هستند.
وی با اشاره به وضعیت جنگ بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونی با محاسبات اشتباه درباره ضعف ایران و فروپاشی سرمایه اجتماعی، با هدف ضربه اساسی به ساختار جمهوری اسلامی وارد جنگ شدند.
کارگر خاطرنشان کرد: ایران با مدیریت هوشمند بحران، سرعت عمل بیسابقه در پاسخدهی، انسجام ملی و هماهنگی کامل با محور مقاومت (حزبالله، مقاومت عراق و انصارالله)، تمام معادلات دشمن را برهم زد.
وی تاکید کرد: ارتش رژیم صهیونی دچار فرسایش شدید شد و آمریکا با محدودیتهای راهبردی و عدم حمایت همهجانبه متحدان، در باتلاقی طولانی گرفتار آمد. دستاوردهای این جنگ، قواعد جدید منطقهای شامل کاهش حضور آمریکا، عدم تحمل حضور رژیم صهیونیستی و تثبیت قدرت بازدارندگی ایران را رقم زد.
امام جمعه خارگ ادامه داد: در وضعیت کنونی میتوان گفت که سیادت ملت بر کشور، معادله جدیدی است که برقرار شده است و مردم، این بار با تکمیل نقش خود، مسئولان را در جایگاه واقعی خود یعنی پیگیری خواستهای ملت قرار دادهاند.
وی افزود: از این رو میتوان گفت که در عصری جدید در حکمرانی در ایران به سر میبریم که در آن ولایت مردم بر مملکت تکمیل شده است و ملت هدایت واقعی را به دست گرفتهاند و اراده این ملت در بیعت با رهبر سوم و رشید انقلاب و خونخواهی و سوگواری و اعلام پایبندی به آرمان رهبر شهید، به خصوص اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونی، نشان دادند که هرگونه تلاش برای تغییر مسیر و یا انحراف از آن در عرصه حاکمیت در واقع ایستادن در برابر موج ملت است.
کارگر اضافه کرد: از یک طرف باتلاق اشتباه محاسباتی دشمن و از طرف دیگر سیادت و آقایی ملت ایران و شرایطی مانند جنگ فرسایشی کنونی، آمریکا به اهداف خود ازجمله تغییر رژیم ایران نرسید و با محدودیتهایی چون جام جهانی، انتخابات میاندورهای و جهش قیمت نفت روبهروست. اسرائیل غاصب نیز با فشار انتخاباتی مواجه است. در مقابل، ایران راهبرد رساندن دشمن به نقطهی استیصال را دنبال میکند.
وی گفت: برخی در داخل به دنبال تخریب چهره برخی از مسئولین کشور هستند و میخواهند آنها را سازشکار جلوه دهند، در حالی که ساختار رسمی کشور منطبق بر چارچوبهای قانون اساسی، استوار و مستقر است و بدون طی شدن مراحل قانونی هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.
امام جمعه خارگ ادامه داد: اگر روایت عقبنشینی تدریجی آمریکا و فروپاشی توهمات رئیسجمهور آن نباشد قطعا مقدمه از هم پاشیدگی قدرتی است که کدخداپرستان آن را نمی فهمند.
