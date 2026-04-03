امام جمعه خارگ: ایران معادلات دشمن را به هم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر در نماز جمعه خارگ اظهار کرد: یکی از این سنت های الهی، ایمان و اعتماد به ‏نصرت الهی بود.‏ انقلاب اسلامی ایران، این حرکتی که در تاریکی های ‏خفقان، همچون برقی درخشیدن گرفت، نتیجه اعتماد ‏به نصرت الهی بر پایه ایمان و تقوا بود.‏

وی اضافه کرد: رهبری کردن انقلابی به این بزرگی، باید دارای ‏نقشه‌ای از قبل طراحی شده و استوار باشد تا ‏بتواند هیمنه‌ی مستکبران جهان را شکسته و با عبور ‏از آن‌ها قدرت حکومت اسلامی را به دست گیرد. ‏مؤلفه‌های این انقلاب کبیر اسلامی باید برگرفته از ‏متن اسلام باشد تا هویت خویش را هم حفظ و هم به ‏رخ عالمیان بکشد.‏

امام جمعه خارگ تصریح کرد: ملت ایران این تجربه را دارد که اگر در مقابل ‏زورگویی‌ها و سلطه‌طلبی مستکبران جهان مقاومت ‏بکند، بدون شک طرف شکست خورده این کارزار، ‏دشمنان نظام اسلامی هستند.

وی با اشاره به وضعیت جنگ بیان کرد: آمریکا و رژیم صهیونی با محاسبات ‏اشتباه درباره ضعف ایران و فروپاشی سرمایه ‏اجتماعی، با هدف ضربه اساسی به ساختار جمهوری ‏اسلامی وارد جنگ شدند.

کارگر خاطرنشان کرد: ایران با مدیریت ‏هوشمند بحران، سرعت عمل بی‌سابقه در پاسخ‌دهی، ‏انسجام ملی و هماهنگی کامل با محور مقاومت ‏‏(حزب‌الله، مقاومت عراق و انصارالله)، تمام معادلات دشمن ‏را برهم زد.‏

وی تاکید کرد: ارتش رژیم صهیونی دچار فرسایش شدید شد و آمریکا ‏با محدودیت‌های راهبردی و عدم حمایت همه‌جانبه ‏متحدان، در باتلاقی طولانی گرفتار آمد. دستاوردهای ‏این جنگ، قواعد جدید منطقه‌ای شامل کاهش حضور ‏آمریکا، عدم تحمل حضور رژیم صهیونیستی و تثبیت ‏قدرت بازدارندگی ایران را رقم زد.‏

امام جمعه خارگ ادامه داد: در وضعیت کنونی می‌توان گفت که سیادت ملت بر ‏کشور، معادله جدیدی است که برقرار شده است و ‏مردم، این بار با تکمیل نقش خود، مسئولان را در ‏جایگاه واقعی خود یعنی پیگیری خواست‌های ملت قرار ‏داده‌اند.‏

وی افزود: از این رو می‌توان گفت که در عصری جدید در ‏حکمرانی در ایران به سر می‌بریم که در آن ولایت ‏مردم بر مملکت تکمیل شده است و ملت هدایت واقعی ‏را به دست گرفته‌اند و اراده این ملت در بیعت با ‏رهبر سوم و رشید انقلاب و خون‌خواهی و سوگواری و ‏اعلام پایبندی به آرمان رهبر شهید، به خصوص اخراج ‏آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونی، نشان ‏دادند که هرگونه تلاش برای تغییر مسیر و یا ‏انحراف از آن در عرصه حاکمیت در واقع ایستادن در ‏برابر موج ملت است.‏

کارگر اضافه کرد: از یک طرف باتلاق اشتباه محاسباتی دشمن و از ‏طرف دیگر سیادت و آقایی ملت ایران و شرایطی ‏مانند جنگ فرسایشی کنونی، آمریکا به اهداف خود ‏ازجمله تغییر رژیم ایران نرسید و با محدودیت‌هایی ‏چون جام جهانی، انتخابات میان‌دوره‌ای و جهش قیمت ‏نفت روبه‌روست. اسرائیل غاصب نیز با فشار ‏انتخاباتی مواجه است. در مقابل، ایران راهبرد ‏رساندن دشمن به نقطه‌ی استیصال را دنبال می‌کند.‏

وی گفت: برخی در داخل ‏به دنبال تخریب چهره برخی از مسئولین کشور هستند ‏و می‌خواهند آنها را سازش‌کار جلوه دهند، در حالی ‏که ساختار رسمی کشور منطبق بر چارچوب‌های قانون ‏اساسی، استوار و مستقر است و بدون طی شدن مراحل ‏قانونی هیچ اقدامی انجام نخواهد شد.‏

امام جمعه خارگ ادامه داد: اگر روایت عقب‌نشینی تدریجی آمریکا و ‏فروپاشی توهمات رئیس‌جمهور آن نباشد قطعا مقدمه ‏از هم پاشیدگی قدرتی است که کدخداپرستان آن را ‏نمی فهمند.‏