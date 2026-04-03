مدرسی: تقابل حق و باطل از آغاز خلقت وجود داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی، با توصیه مکرر به رعایت تقوای الهی، آن را عامل دستیابی به تمام خوبی‌ها و نیکی‌ها برشمرد. وی با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام(ص) که «بالاترین هوشمندی، تقوا است»، بیان داشت که زندگی عاقلانه و فهمیده، مستلزم پایبندی به تقواست.

امام جمعه موقت یزد گفت: تقوا نه تنها ضامن سعادت دنیوی، بلکه تضمین‌کننده رستگاری اخروی نیز می‌باشد و از این رو، بی‌تقوایی بالاترین درجه حماقت محسوب می‌شود، زیرا سرآغاز از دست دادن هر دو جهان است.

وی تاکید کرد که تمامی اعمال انسان در گرو رعایت تقواست و عدم پایبندی به آن، به ناچار موجب گرفتاری و بدبختی خواهد شد.

امام جمعه موقت یزد به شرایط کنونی کشور و منطقه پرداخت و با اشاره به فعالیت دشمنان، از اقدام برخی افراد که در جهت جاسوسی برای دشمنان عمل می‌کنند، به شدت انتقاد کرد. وی این افراد را «اراذل و اوباش» و «نوکران رژیم صهیونیستی» خواند و رفتار آنان را نشانه پستی و رذالت انسانی دانست.

آیت الله مدرسی همچنین به وضع کشورهای همسایه که تمام منافع خود را در اختیار آمریکا قرار داده‌اند و از قدرت اظهارنظر در برابر دشمن نیز برخوردار نیستند، اشاره کرد و آنان را «بدبخت و بیچاره» نامید و این وضعیت را «اثر بی تقوایی» قلمداد کرد.

در مقابل، وی از مردم شریف و عزیز ایران که «آزادانه و با صلابت» در صحنه‌های مختلف حضور دارند، تقدیر کرد و اظهار داشت: این حضور شبانه روز مردم در صحنه «بی‌رحم‌ترین رژیم‌های دنیا» را به خاک مذلت کشانده و این «دریای خروشان ملت» فرعون‌ها را غرق خواهد کرد.

در خطبه دوم، آیت‌الله مدرسی بر لزوم شناخت و درک صحیح «حدود الهی» و پایبندی عملی و گفتاری به آن‌ها تاکید نمود. وی یکی از نکات مهم استخراج شده از قرآن و روایات را وجود «نبرد همیشگی بین حق و باطل» از ابتدای خلقت بشر دانست و بیان داشت که از روز نخست، مفسدین و ظالمین نیز در کنار انسان‌ها بر روی زمین حضور داشته‌اند.

وی با استناد به آیه شریفه «وَ قاتِلُوا فی سَبیلِ اللّهِ الَّذینَ یُقاتِلُونَکُمْ» (و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند، بجنگید)، وضعیت کنونی را «جنگ دفاعی» توصیف کرد که ضرورت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

آیت الله مدرسی بار دیگر از حضور پرشور مردم در صحنه‌ها قدردانی کرد و این حضور را عامل به خاک مذلت نشاندن دشمن دانست.

وی گفت: دشمن با هدف خسته و ناامید کردن مردم، دست به ترور، تحریم و کشتار زده است، اما مردم با عظمت و بزرگی خود، سختی‌ها را تحمل کرده و در صورت لزوم، جان و مال خود را در راه اسلام و انقلاب فدا می‌کنند.

امام جمعه موقت یزد با اشاره به تجارب تاریخی ملت ایران، دشمنان را به خوبی شناخته شده دانست و هشدار داد که کوچکترین سستی از سوی مردم، موجب عدم ترحم دشمن نسبت به دین، جان، مال و ناموس آنان خواهد شد.

وی با طرح این پرسش که «چه منطق و انسانیتی اجازه می‌دهد کشتار کودکان بی‌گناه را دید و فریاد نکشید؟»، جنایات اخیر را عاملی آشکار برای دفاع مردم از دین، جان و ناموسشان عنوان کرد.

آیت الله مدرسی بر اساس حکم وجدان، دین و عقل، مقاومت تا آخرین نفس در برابر «جنایتکاران» را ضروری دانست و به وعده الهی مبنی بر یاری خداوند به کسانی که او را یاری کنند، اشاره کرد.

وی تاکید کرد که هیچ مانعی جز قدرت و فداکاری مردم، سد راه پیروزی نخواهد بود و خاطرنشان ساخت که امت اسلام دوران سخت‌تری را نیز پشت سر گذاشته است.

امام جمعه موقت یزد در ادامه، از ایستادگی رزمندگان در برابر دشمن و خدشه‌دار کردن آبروی دشمن در عرصه جهانی سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این روند ادامه یابد. وی همچنین اطمینان داد که با حضور مستمر مردم در صحنه، مسئولین نیز خاطر آسوده خواهند داشت که مردم تا آخرین نفس، پای انقلاب ایستاده‌اند.

وی در پایان انگیزه مردم ایران را «دفاع از مال، جان و کشور» عنوان کرد و افزود که انگیزه‌های دشمنان که شامل گسترش فساد، فحشا، تباهی و ظلم است، در مقابل انگیزه الهی ملت ایران، قطعاً شکست خواهد خورد.