رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

حاکم ممکان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پویش با دعوت از اقشار مختلف مردم بویژه جوانان برای پیوستن به این پویش تصریح کرد: ایران برای تمام سناریوهای ممکن از جمله حضور ناوها، هلی برن نیروهای آمریکایی در جزایر یا دو سوی تنگه هرمز آماده و شگفتی‌های قابل‌توجهی برای یانکی‌ها تدارک دیده است.

وی گفت: ایرانیان از دیرباز فارغ از قومیت و مذهب، نسبت به تمامیت ارضی این سرزمین غیرت داشته‌اند؛ این حساسیت در مورد جزایر خلیج فارس دوچندان بوده است.

ممکان افزود: در روزهایی که پیش‌بینی‌ها از احتمال یک اشتباه دیگر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای اشغال یکی از این جزایر با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه حکایت دارد، هشدار می دهیم که اگر قدم از قدم بردارند، تمام ایران برای دفاع به پا خواهند خواست.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح کشورمان با غیرتی مثال‌زدنی، آمادگی کامل و تعهدی راسخ، تحت فرماندهی عالی کشور، همواره در مسیر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی گام برمی‌دارند و اجازه نخواهند داد هیچ تهدیدی آرامش ملت را به خطر اندازد، سایر کشورها باید بدانند هر نقطه از منطقه که برای حمله به کشورمان در اختیار دشمن قرار بگیرد، قطعاً هدف نیروهای مسلح خواهد بود.