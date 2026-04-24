رهبر معظم انقلاب خط قرمز ملت ایران؛ حضور همگانی در صحنه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمدکاظم مدرسی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تقوا اظهار کرد: امام رضا (ع) همواره بر رفتار شایسته با نعمتهای خداوند تاکید کردند که شکر آن نعمت یکی از مصادیق رفتار شایسته است؛ شکر نعمت از بخشهای مختلفی تشکیل شده که شناخت نعمت و توجه داشتن به آن یکی از این موارد است. وی افزود: یکی از آفتهای ما انسانها این است که نسبت به نعمتهای خداوند شناخت و توجه نداریم و نعمت امنیت را پس از دچار شدن به ناامنی شناختیم؛ باید نعمت را خدا دانست و در وهله سوم نعمت را در جای درست خودش مصرف کنیم. امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه یاد نعمتها از جانب خداوند بر مومنین لازم شناخته شده است، گفت: دفع خطرات دشمن از مهمترین نعمتهای خداوند است که با تقوا و توکل بر خداوند لطف خدا را به خود جلب و خطرات دشمن را از خود دفع کنیم. وی ادامه داد: دشمنان همواره تلاش دارند تا به ما دست پیدا کنند و یکی از نعمتهای بزرگ جمهوری اسلامی است که توانسته است جغرافیای سیاسی دنیا را تغییر دهد؛ این جمهوری اسلامی که سهمی از آن خود ملت و سهمی دیگر اسلام است کاری کرده است که دشمن را وادار به تسلیم کرده است و نتوانستند نقشه ایران را تغییر دهند و تنگه هرمز را از ملت بگیرند. مدرسی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به آیه ۶۱ سوره انفال تصریح کرد: این آیه منشور آمادگی و دفاعی اسلامی است که بر مواردی همچون آمادگی همگان برای مقابله با دشمن متناسب با ظرفیت هر فرد و قشر و آمادگی همه جانبه و کامل در برابر دشمن و با همه توان جهت ایجاد خوف و ترس در دل دشمن خدا تاکید کرده است. وی افزود: باید عرصههای ایستادگی در برابر دشمن را تقویت کرد که یکی از این عرصهها وحدت و یکپارچگی میباشد؛ دشمن نگاه عمیقی به وحدت ملت دارد و تلاش دارد تا این وحدت را از بین ببرد و حضور تمام مسئولان کشور و قوای سهگانه با متنی خاص و اظهار اتحاد و یکپارچگی پیام بزرگی داشت که نقشههای دشمن را نقش برآب کرد. امام جمعه بخش مرکزی یزد با بیان اینکه فریاد همگان باید براساس این باشد که ملاک وحدت ما، شروط رهبر ما است، تصریح کرد: تجهیزات، لجستیک و ابزار و عدوات میدان نبرد باید کامل باشد و در بخش اقتصاد و فرهنگ نیز همواره باید آمادگی وجود داشته باشد؛ مجلس نیز باید رژیم حقوقی تنگه هرمز را معین کند و ارز رسمی مبادله شده نیز پول ملی باشد؛ همچنین کشورهای متخاصم باید غرامت پرداخت کنند. وی ادامه داد: از دولت بابت برنامهریزی اقتصادی در شرایط جنگی تشکر داریم و در ادامه بر نظارت قیمتها نیز تاکید میشود همچنین در بخش فرهنگی از مسئولان آموزش و پروش قدردانیم و پیشنهاد میشود در شرایطی که کار و برنامهها در دست جوانان و دانشآموزان است، براساس شرایط فعلی ساعت شروع کلاسهای آموزشی تغییر کند، همچنین دروس مختلف آمیخته با ایران، ایرانی، جنگ و دفاع مقدس در مدارس و دانشگاهها بیشتر مورد توجه قرار گیرد. مدرسی در ادامه با اشاره به آثار پرچمگردانی در میادین بیان کرد: شکر نعمت جمهوری اسلامی، احترام به مقدسات ملی، وطنی و اسلامی، تعظیم شعائر دین، امر به معروف و نهی از منکر و امنیتآفرینی است که دشمن را به غظب درمیآورد. وی با اشاره به تهدیداتی که رئیسجمهور آمریکا نسبت به خانواده رهبری داشت، عنوان کرد: همگان باید در صحنه باشند و در میدان حضور داشته باشند، همانگونه که در هنگام تهدید حمله به زیرساختها همه ملت به میدان آمدند، در این زمان نیز حضور همگان ضروری است تا رئیسجمهور آمریکا دیگر نتواند در خصوص رهبر این ملت تهدیداتی را مطرح کند.
کد مطلب 6809785
نظر شما