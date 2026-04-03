مردم در کنار رزمندگان آماده دفاع از وطن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جواد طاهری در خطبه های عبادی، سیاسی این هفته کاشمر که در امامزاده سید حمزه(ع) برگزار شد، اظهار کرد: کسانی که در برابر ویروس و غده جهانی اسرائیل جنایتکار بی تفاوت باشند نابود و تضعیف می شوند و اگر ۱۰ ها سال هم باشد بازهم شیطان بزرگ ظلم خودش را می کند.

امام جمعه کاشمر با تأکید براینکه باید مقابل او ایستاد و نباید به جز نابودی این غده سرطانی فکر دیگری داشته باشیم گفت: باید همه تلاش کنیم تا جامعه جهانی و جامعه اسلامی جبهه مقاومت از این غده سرطانی نجات پیدا کنند .

وی اظهار کرد: صحنه را که نگاه می کنیم، شاهدیم رزمندگان با ماه ها فاصله از خانواده ها و در میان تهدید ابراز خستگی نکردند و ساعت شماری برای اتمام جنگ ندارند و فقط ساعت شماری برای نابودی دشمن دارند.

طاهری با اشاره به اینکه ملت ایران می داند در دنیا چه خبر است و می داند این فشارهای اقتصادی کم کم بر کشورهای غربی خودش را نشان می دهد تصریح کرد: ما بیش از ۴۷ سال در فشار اقتصادی بودیم حال آنها مدتی در این تحریم ها باشند.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه ما در تحریم همه جانبه بودیم ولی آنها یک تحریم جزئی و کوچک را تحمل کنند افزود: پس بدانید پیروز این جنگ قطعاً مردم ایران هستند چون هیچ جای جهان مثل مردم ایران نیستند که بیش از ۴۰ سال در برابر مشکلات دوام بیاورند.

وی گفت: شکست قطعی از آن دشمن است و در حال اجرای حیله های دیگری است و دروغ هایی را بیان می کند که باید در برابر این حیله مواظب باشیم.

طاهری با بیان اینکه این ملت خودش را برای یک مبارزه سنگین آماده کرده است گفت: پیروز این جنگ طرفی است که استقامت بیشتری داشته باشد و آن مردم ایران هستند که پیروز هستند.